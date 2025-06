Todos los detalles de los sorpresivos cambios reglamentarios de la FIFA para el Mundial de Clubes

Uno de los reclamos más habituales por parte de los hinchas son las demoras para cobrar fueras de juego muy claros, que no deberían necesitar de la tecnología para brindar una mayor fluidez en el juego.

Atento a esto, Collina detalló que el uso de la tecnología semiautomatizada para la detección del offside tendrá una versión avanzada a la probada en la última Copa Intercontinental y en varios torneos juveniles de la FIFA.

Los cambios reglamentarios de FIFA para el Mundial de Clubes

“Una de las cuestiones que surgen es cuando el árbitro asistente no puede levantar el banderín para no interrumpir una jugada de ataque que pueda propiciar una ocasión de gol porque hay una posición de fuera de juego que no está del todo clara, y se decide qué hacer al final”, comenzó diciendo Collina.

En este sentido, adelantó que se acelerará el chequeo para evitar pérdidas de tiempo en jugadas que deben ser anuladas en su origen y cuidar el físico de los protagonistas: “A veces los jugadores corren 40 metros y tras 40 metros el árbitro asistente levanta el banderín. Esto supone un riesgo para los jugadores porque pueden lesionarse. Así que si podemos brindar al árbitro asistente el apoyo de la tecnología y evitar el hecho de no poder levantar el banderín cuando sea necesario, se agilizará la decisión sobre el fuera de juego. Y eso es lo que queremos lograr con esta versión mejorada de la tecnología para la detección del fuera de juego”.

Pierluiggi Collina, Jefe de árbitros de UEFA Pierluiggi Collina, Jefe de árbitros de UEFA

Con ese objetivo en mente, se les avisará a los jueces de línea si un atacante llega a tocar el balón después de partir adelantado por más de 10 centímetros, según informó The Sun de Inglaterra.

El procedimiento será vigilado con 16 cámaras de seguimiento, que están vinculadas a la Inteligencia Artificial y a algoritmos. “Hasta que no toquen el balón, incluso estando en posición de fuera de juego, ese mensaje no se enviará”, agregó el italiano.

Por otro lado, también se sumará la colocación de cámaras corporales a los árbitros de cada partido y las imágenes podrán ser utilizadas por la empresa poseedora de derechos exclusivos del Mundial de Clubes, durante sus retransmisiones en directo: “El hecho de que el árbitro lleve una cámara proporcionará a los televidentes la posibilidad de ponerse en la piel del juez, y podrán ver lo mismo que él en directo durante el partido”.