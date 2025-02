Tremenda y emotiva arenga de Washington Aguerre, ex arquero de Peñarol, antes del último partido del Independiente Medellín

"Dejen la vida por los colores, muchachos. Una cosa que dije siempre, si las cosas no salen, las piernas no responden, juguemos con el corazón ", agregó.

El DIM ganó 3-0 ese partido y lidera la tabla de posiciones con 14 puntos, segundo de Once Caldas con 12.

¿Por qué se fue Aguerre de Peñarol?

Tras salir de Peñarol, Aguerre manifestó que le “dolió” su salida y dijo que “esperaba un poco más” del presidente carbonero Ignacio Ruglio en la negociación para su renovación con el club, en la que no se llegó a un acuerdo.

Washington Aguerre Foto: Inés Guimaraens

“Esperaba un poco más, me sorprendió un poco, me dolió que no hayan hecho un esfuerzo un poco más. Me hicieron una sola oferta”, dijo Aguerre cuando le preguntaron si se iba bien de Peñarol y si esperaba un esfuerzo más grande del club aurinegro para retenerlo.

“Con Medellín fue totalmente diferente, me hicieron una oferta que la aceptamos, muy buena y ahora la voy a aprovechar al 100%”, agregó.

Consultado sobre con quién era su molestia, Aguerre señaló al presidente Ignacio Ruglio. “El presidente es Nacho, es el que decide y no llegamos a un acuerdo”, dijo.

“Yo, la verdad, por ser hincha del club y por cómo se vivió todo el año con Peñarol, las cosas importantes que logramos, esperaba un poco más de Nacho, por ser el presidente”, comentó.