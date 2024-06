Canadian femenino responde con pruebas a los cuestionamientos de la Mutual de futbolistas por su cancha

El tema que desencadenó el paro de la Mutual fue la fijación del complejo deportivo Gregorio Aznárez para el partido entre Canadian y Racing por el torneo Clasificatorio. El jueves 13 de junio la Mutual le envió una carta a la Mesa Ejecutiva y a la Comisión de fútbol femenino, pidiendo que no se fijara ese complejo porque "no cumple con las condiciones mínimas exigidas por no contar con gradas/tribunas para el público".

Canadian femenino entiende que el complejo está en condiciones

Sin embargo, desde el Canadian entienden que el complejo Gregorio Aznárez está en mejores condiciones que muchas de las canchas de Montevideo donde se juega el campeonato de fútbol femenino.

El escenario cuenta con espacio amplio para las jugadoras, lockers individuales, 12 ducheros con cerámica, espejos grandes, baños, tres entradas independientes, para los visitantes, los jueces y los guardias, y para los locales.

WhatsApp Image 2024-06-19 at 11.34.37 AM.jpeg Cancha del Complejo Gregorio Aznárez

La única condición que puso la AUF cuando visitó el complejo fue que se subiera 15 centímetros el tejido perimetral. Además de hacerlo, se puso una fila de alambre de púas arriba.

Lo que no tiene son tribunas, las que están planificadas para el próximo año. Actualmente se colocan bancos de madera alrededor de la cancha.

"Hemos viajado a casi todos los estadios y a excepción del Charrúa, no hay vestuarios con las comodidades del Aznárez", explicaron desde Canadian a Referí.

WhatsApp Image 2024-06-19 at 11.35.26 AM.jpeg Vestuario del Complejo Gregorio Aznárez

"Se cambiaron atrás de un mostrador"

El entrenador del equipo, Eduardo Machado, contó a Referí los inconvenientes que tuvieron cuando viajaron a jugar contra Peñarol por la tercera fecha del Clasificatorio en la Ciudad deportiva del club aurinegro, al lado del Campeón del Siglo.

"Llovía torrencialmente, estaban jugando Peñarol y Wanderers en sub 19 y no teníamos donde cambiarnos. Nos metieron en una barbacoa con vidrios alrededor. En mi equipo hay chiquilinas de 16 a 28 años, cambiándose con las ventanas abiertas con gente mirando el partido de Sub 19. Me parece que no es lo ideal. Pasaron atrás del mostrador y se cambiaron agachadas. Me parece que no es normal, pero es Peñarol. ¿Por qué no pararon ahí y dejaron jugar en esa cancha que no hay un banco para sentarse?", expresó Machado.

WhatsApp Image 2024-06-19 at 11.34.37 AM.jpeg Cancha del Complejo Gregorio Aznárez

También recordó cuando enfrentaron a Defensor Sporting y "la gente que acompaña a las chiquilinas tuvo que llevar sillas playeras porque no tenían dónde sentarse. Y nosotros jamás denunciamos nada", dijo.