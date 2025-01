El 6-0 de Uruguay pasó factura a Paraguay: mirá la fuerte decisión con el DT argentino Aldo Duscher en pleno Sudamericano sub 20

Posteriormente, la APF informó que el técnico de la Sub 15, Antolín Alcaraz, quedará a cargo del seleccionado paraguayo durante su participación en el Sudamericano Sub 20.

Aldo Duscher, ex DT de la sub 20 de Paraguay

SUDAMERICANO SUB 20 ¿A qué hora juega Uruguay este miércoles contra Perú y por dónde verlo en el Sudamericano sub 20?

SUDAMERICANO SUB 20 Sudamericano Sub 20: Argentina y Colombia ganaron y le apuntan a la fase final del torneo

Este lunes, la juvenil sub 20 de Paraguay cayó estrepitosamente ante la celeste en la tercera fecha del Grupo A del Sudamericano, que se jugó en el Estadio Metropolitano de Lara, de la ciudad venezolana de Cabudare.

De esta forma, Paraguay se ubica en el cuarto puesto, por debajo de Uruguay, Chile y Venezuela y solo por encima de Perú, que no acumula puntos.

Duscher, oriundo de la ciudad argentina de Esquel y recordado como jugador del Club Atlético Newell's Old Boys, fue presentado como entrenador del seleccionado paraguayo sub 20 en junio del año pasado, cuando también se dio a conocer el cuerpo técnico de las selecciones Sub 13, Sub 15 y Sub 17.

Además de integrar el seleccionado albiceleste, Duscher pasó como jugador por el Sporting de Lisboa portugués y jugó en el Racing de Santander, el Sevilla y el Espanyol en LaLiga antes de marcharse al Barcelona de Ecuador y el Paralimnlou de Chipre.

EFE