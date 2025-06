"El mejor de todos los tiempos": el jugador de la selección uruguaya que saludó a Darwin Núñez y a Lionel Messi por sus cumpleaños, y su foto personal con el crack argentino

Luego, fue su saludo para Messi, quien celebró los 38 años, y subió una foto personal con un mensaje en el que demostró su admiración por el argentino.

“Feliz cumpleaños al mejor de todos los tiempos”, escribió con su imagen, en la que se los ve a ambos de particular y con la camiseta 10 de Argentina con el nombre de Messi.

Ha ganado casi todo en una carrera para la historia del fútbol. Podría disfrutar de un retiro dorado, descansar un cuerpo exigido por más de dos décadas al alto nivel. Pero Lionel Messi, que cumple 38 años este martes, mantiene el hambre y la magia.

El destino quiso que en el cada vez más cercano camino al retiro se reencuentre con el Paris Saint-Germain, tal vez el único lugar del planeta del balompié donde nunca fue feliz.

La Pulga ha compartido varias veces la incomodidad que sintió en la capital de Francia, donde vivió entre 2021 y 2023, tras una abrupta salida de su verdadera casa, el FC Barcelona.

El domingo se reencontrará en Atlanta con los campeones de Europa y su entrenador, Luis Enrique, quien lo dirigió con éxito en los culés, en el partido de octavos de final del Mundial de Clubes. ¿Tomará revancha de Les Parisiens?

Sólo había que verlo el lunes contra el Palmeiras en el Hard Rock Stadium, en Miami, ofreciéndose entre líneas, escondiendo la pelota, viendo lo que los demás no ven. Siendo, en definitiva, lo que siempre fue: un jugador aparte, una estrella que gana partidos y campeonatos.

Aunque esta vez no marcó, su influencia volvió a ser clave para el Inter Miami, cuyo juego orbita alrededor del 10. Y nadie duda que, si el equipo pasó a octavos del Mundial de Clubes, una de las mayores hazañas de su breve historia, se lo debe en gran parte al rosarino.

"Es un líder en el campo y fuera del campo", resumió el domingo su entrenador, Javier Mascherano. "Si queremos competir, tenemos que seguirlo".

Cuando Messi firmó por las Garzas en julio de 2023, algunos pensaron que había optado por una jubilación anticipada en la poco exigente MLS, tras conseguir con Argentina, en Catar 2022, el único logro que se le resistía: la Copa del Mundo.

MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 14: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF looks on prior to the FIFA Club World Cup 2025 group A match between Al Ahly FC and Internacional CF Miami at Hard Rock Stadium on June 14, 2025 in Miami Gardens, Florida. Megan Briggs/G

El ocho veces Balón de Oro se ha encargado, sin embargo, de desmentirlo. En este último tramo de su carrera ya no tiene la velocidad de sus años dorados en el Barça, pero conserva la técnica exquisita, la inteligencia, la vista y, sobre todo, las ganas de competir.

Lo demuestra cada vez que pisa el césped, ya sea en el Inter Miami o en la Albiceleste, con la que ganó el año pasado su segunda Copa América. El argentino es de la raza de los adictos a la victoria.

"Es un jugador que nunca necesitó correr mucho, porque la calidad de su toma de decisiones es impresionante", dijo el técnico del Palmeiras de Sao Paulo, el portugués Abel Ferreira, en la previa del emocionante juego que se saldó con un 2-2.

"El propio (extécnico del Barcelona Pep) Guardiola solía decir que jugaba más a ritmo que todos los demás que corrían", apuntó.

A un año del Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, donde puede convertirse en el primer jugador de la historia en disputar seis veces el torneo, Messi sigue dando la talla.

Frente al Al Ahly egipcio, en el partido inaugural del Mundial de Clubes, la Pulga se desvivió por evitar el 0-0 y estuvo a punto de marcar en los últimos minutos, pero su disparo tocó la madera.

Inter Miami's Argentine forward #10 Lionel Messi (L) looks on after the FIFA Club World Cup 2025 Group A football match between US Inter Miami and Brazil's Palmeiras at the Hard Rock stadium in Miami on June 23, 2025. CHANDAN KHANNA / AFP

Lionel Messi y Joaquín Piquerez

Foto: AFP