¿Está lesionado Lionel Messi? Mirá lo que dijo Javier Mascherano sobre los rumores en la previa del crucial partido Inter Miami vs Porto con Luis Suárez este jueves

"Las personas a veces se suelen tocar pero no pasó nada. Está bien y obviamente va a jugar mañana", avanzó El Jefecito.

Luis Suárez y Lionel Messi en el ataque

El ataque estaría de nuevo en manos del uruguayo Luis Suárez y un Messi que aún está en debe con su tribuna y con los hinchas del fútbol mundial, que esperan verlo anotar.

Inter, que debutó en el Mundial con un empate 0-0 ante el Al Ahly egipcio, recuperará al español Jordi Alba, otra pieza de su cuarteto de exbarcelonistas que completan Sergio Busquets y Suárez.

Mascherano no quiso confirmar si alineará de inicio al lateral, que lleva tres semanas parado por una lesión muscular.

Luis Suárez Lionel Messi Inter MIami Mundial de Clubes.jpg FOTO: AFP

El empate ante Al Ahly, supuesto rival más asequible del grupo, aumentó la presión sobre el Inter para los siguientes duelos frente a Porto y Palmeiras.

Aún así, Mascherano avanzó que su equipo tendrá la mentalidad de dominar el juego ante la escuadra portuguesa.

"Nuestros jugadores se sienten más cómodos teniendo la pelota. El rival también y su nivel es alto pero en la cancha somos once contra once", expuso el timonel, que remarcó que este Mundial está mostrando que no existe tanta distancia entre el fútbol europeo y latinoamericano.

"Había mucha expectativa de que habrían grandes diferencias", señaló. "Pero cuando tienes decisión y ganas puedes competir con rivales del máximo nivel", recalcó Mascherano, que también destacó el rendimiento de los dos equipos de su país en sus estrenos.

Boca Juniors y River Plate "estuvieron a la altura y van a pelear, porque sabemos lo competitivo que es nuestro fútbol aunque a veces lo critiquemos", señaló.