Otro récord de Luis Suárez: es el segundo futbolista que más camisetas vendió este año en la MLS, después de Messi; un segundo uruguayo figura en el top 10

En la MLS compiten 30 equipos y participan 900 jugadores, y Suárez está segundo.

En su pasaje por Gremio (2023) y en Nacional (segundo semestre 2022) fue el futbolista que más camisetas vendió.

Este es el top 25 de los jugadores que más camisetas vendieron entre 1° de enero y 1° de mayo de 2025:

1. Lionel Messi (Inter Miami)

2. Luis Suárez (Inter Miami)

ATLANTA, GEORGIA - MARCH 16: Lionel Messi #10 and Luis Suárez #9 of Inter Miami CF leave the pitch after the first half the MLS match between Atlanta United and Inter Miami CF at Mercedes-Benz Stadium on March 16, 2025 in Atlanta, Georgia. Todd Kirkland/G

Messi y Suárez

Foto: AFP