Diego Rossi: el esperado duelo frente a Luis Suárez y Messi en Columbus vs Inter Miami, su evolución en la MLS y la última charla con Marcelo Bielsa

¿Te parece que el duelo de este fin de semana frente a Inter Miami es el partido entre los dos serios candidatos a quedarse con la Conferencia Este este año?

Somos dos grandes equipos que hemos estado en este último tiempo compitiendo a gran nivel, y se verá. Es una temporada larga, pero, sin duda que somos equipos que tenemos gran potencial.

Diego Rossi - Columbus Crew (5).jpg FOTO: MLS

¿Creés que a medida que los equipos van enfrentando a Lionel Messi, van adoptando nuevas estrategias para intentar detenerlo? Muy pocos lo han logrado en su carrera, pero, ¿a medida que han pasado las oportunidades de enfrentarlos, se han acercado a encontrar la fórmula para ello o que no tenga un impacto tan grande en los partidos?

Ante un jugador así hay que tomar las precauciones para defenderlo. Y, obviamente, cada equipo tiene su estrategia, pero creo que en nuestro caso también va a ser importante seguir con nuestro estilo de juego que nos llevó a tener un buen comienzo de temporada y estamos enfrentando a grandísimos jugadores, incluido él. Entonces, debemos tomar precauciones. Obviamente todos lo conocemos, pero no creo que haya una estrategia marcada, sino saber que es un jugador diferente, un jugador distinto, que hace cosas diferentes

¿Considerás que Columbus Crew merecería el reconocimiento de recibir un boleto al Mundial de Clubes?

Eso no es algo que decida, ni mucho menos, entonces no me corresponde dar una opinión al respecto. Puedo decir que hemos sido un equipo que compite a buen buen nivel.

¿Cómo los motiva a ustedes como equipo mudarse solo por este fin de semana a Cleveland, a jugar en un estadio mucho más grande, con más publico, más entorno favorable para Columbus allí?

Este equipo ya ha demostrado que en estas situaciones, frente a más público, le ha ido bien, entonces creo que es algo lindo jugar con esa cantidad de público este tipo de partido y esperemos que sea favorable para nosotros, que nos podamos llevar el partido.

Diego Rossi - Columbus Crew (3).jpg FOTO: MLS

Este año vuelve a quedar marcado por un buen inicio para vos en cuanto a goles y a rendimientos, ¿te ilusiona tener una chance en la selección?

El arranque del equipo en la temporada fue bueno, entonces eso ayuda y potencia a todos los jugadores. Con respecto a la selección, siempre estoy trabajando y esforzándome al máximo para cuando llegue el llamado poder estar preparado para esa situación.

No sé si tenías el dato que estás a tres goles de ingresar entre los 50 máximos goleadores de la historia de la MLS. ¿Qué significa este logro para vos?

No sabía ese dato. Yo juego para intentar ganar y ayudar al equipo, pero no me pongo a pensar en esa estadística. Es muy lindo seguir haciendo goles para ayudar al equipo, pero la verdad que no sabía de esa marca y se verá si se cumple o no.

Teniendo en cuenta que se viene Inter Miami el sábado, ¿cómo se viven esos partidos contra Luis Suárez?¿Hay alguna chicana? ¿A vos te ha ido bien? En los últimos dos partidos les has metido tres goles.

Enfrentarse a un jugador como Luis es algo muy lindo. Es una persona muy humilde, que siempre esta. Hablamos antes o después del partido y siempre hay una buena relación.

Diego Rossi - Columbus Crew (1).jpg FOTO: MLS

Más allá de la estadística que va marcando tu carrera, qué cambió y qué transformación ocurrió en ese chiquilín que llegó con 18 años hace ya siete temporadas al MLS jugando como extremo izquierdo a este medio centro que hoy tiene un papel protagónico.

Con 19 años, cuando llegué a la Liga, era joven y tenía mucho por aprender. Sigo teniendo cosas que aprender, que mejorar, pero uno voy adquiriendo esa experiencia y aprendiendo de todos los técnicos que tuve. A veces también los estilos de juego me favorecieron y ahora me está tocando jugar en otra posición que, con el estilo de juego que tenemos, me siento cómodo. Eso ayuda a la confianza de uno, a seguir mejorando y brindándose siempre al máximo. Creo que esa es la gran diferencia. Que llegué siendo chico, con mucho por delante, y que han pasado años que he aprendido un montón de cosas y obviamente tengo que seguir aprendiendo y mejorando, pero creo que me ha servido en los lugares donde estuve para mejorar mi estilo de juego, agregarle cosas también a mi estilo y que eso fue algo favorable que tuve.

0015182641.webp Diego Rossi, de la selección sub 20, con uno de los GPS para registrar datos.

¿Cuándo fue la última vez que tuviste contacto con la selección? ¿Has hablado con Marcelo Bielsa? ¿Te han planteado algo desde Uruguay respecto a la selección?

No, últimamente no he tenido contacto con ellos y después no recuerdo bien la fecha (su último partido con la selección fue en junio 2023), pero no, ya hace un tiempo que no hay contacto.

¿Con alguien en particular? ¿Con Bielsa?

Sí, tuve reuniones por Zoom con él, con parte del cuerpo técnico, como creo que la mayoría de los jugadores lo ha manifestado, que están o han estado, que han tenido reuniones virtuales y ese fue el último contacto.

Así está la tabla de goleadores en la MLS

Embed

Así están las tablas de posiciones de la temporada 2025 en la MLS