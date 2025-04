Peñarol aclaró su posición sobre el tema que se instaló en el fútbol uruguayo: una presunta denuncia de clubes contra Nacional ante FIFA

“No hay una denuncia a Nacional, porque no es a Nacional a quien se denuncia o de quien se piden explicaciones sobre el manejo de dinero, sino a la propia AUF, sobre cómo utiliza el dinero y cómo lo utilizó en el pasado, dentro de lo cual se incluye la decisión de darle US$ 7.000.000 a Nacional en función de los dineros que venían de Conmebol”, dijo el delegado e insistió: “No hay una denuncia a Nacional sino a la situación originada por la AUF”.

1688922983275.webp Twitter de Julio Trostchansky

Luego aclaró que “Peñarol no participó de la denuncia en Fiscalía y tampoco en las que derivaron en elevar la situación a FIFA. Y eso no fue porque no tuviéramos el mismo diagnóstico ni la misma visión en cuanto a lo que fue el manejo de dinero y el beneficio que tuvo Nacional en su momento, sino porque como no acompañamos la denuncia en fiscalía, no correspondía estar al elevar la denuncia a FIFA”.

¿Qué dijo Ricardo Vairo, presidente de Nacional sobre el tema?

El presidente de Nacional, Vairo, dijo no entender la finalidad de la denuncia ante la FIFA que le hicieron a los tricolores, a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), siete clubes del futbol uruguayo, la que tomó trascendencia este domingo.

“Yo tengo el rumor, por llamarlo de alguna forma, de que habría una denuncia contra la AUF, Conembol y Nacional, firmada por algunos clubes”, dijo el lunes a Minuto 1 de radio Carve Deportiva.

20250205 Ricardo Vairo Reunión futuro ministro del Interior con autoridades de AUF y dirigentes de Nacional y Peñarol. Foto: Leonardo Carreño Ricardo Vairo Foto: Leonardo Carreño

“Nacional no ha recibido oficialmente ningún documento, lo que sí sé, porque he hablado, es que hay un par de clubes que se supone que firmaron, que me aseguran que ellos no firmaron nada. O sea que es un tema que hoy lo vamos a tratar en Directiva, vamos a ver qué información tenemos, pero hasta ahora es eso. No tenemos nada oficial y de los clubes que se mencionan que firmaron eso, ya sé de primera mano que hay dos que aseguran no haber firmado nada”, expresó.

Consultado por cómo se había enterado el club de la denuncia, si había sido por intermedio de la AUF o de un rumor periodístico, dijo que fue “por la prensa”.

“Yo en lo personal me enteré por la prensa, por un periodista que me llamó, me dijo ‘¿sabés algo de esto?’. Le dije que no. Averigüé un poco, hablé con Eduardo Ache, que es el que está más en contacto con la AUF, comentó que él también no sabía nada oficial, pero que había escuchado que había sí rumores de que había una denuncia, que tampoco tengo entendido de qué tipo es. Creo que es la de meses (atrás) y se mencionó a algunos clubes, de los cuales hablé con un par y me aseguran no haber firmado nada. Por ahora es esa la información que tenemos y me enteré por la prensa”.

Lo que dijo Eduardo Ache: “Intimidar, presionar o desprestigiar”

Por su parte, el directivo tricolor Eduardo Ache manifestó este lunes que con la denuncia “se pretende usar a la Justicia para intimidar, presionar o desprestigiar”, según declaró a La mañana del fútbol de El Espectador Deportes, lo que se da en el marco de una lucha en medio de las negociaciones por los derechos de TV en el fútbol y el contrato de la AUF con Tenfield que finaliza en diciembre.

“Lo vivimos todos los días con actores políticos”, dijo Ache. “Lo hacen con el objetivo que no se siga con el propósito de llegar a una licitación, para que no se sepa realmente el valor de lo que es nuestro. No me sorprende porque ya estamos en ese proceso. Quienes acusaron falta de dinero tienen el dinero en la caja de ellos”, agregó.

20241212 Entrevista a Eduardo Ache, economista. Eduardo Ache, candidato a vicepresidente por la lista 1971 en las elecciones de Nacional Foto: Inés Guimaraens

En ese sentido, recordó la denuncia que clubes le hicieron a la AUF con el objetivo de cortarle la línea de crédito del Banco República y debilitarla de cara a una negociación con Tenfield.

“Oficialmente no tenemos nada, pero estoy al tanto de que ese procedimiento estuvo y fue en febrero”, sostuvo.

Lo que dijo el delegado Enrique Campos el domingo

Consultado sobre el tema el delegado de Nacional, Enrique Campos, al finalizar el partido de este domingo, respondió en la transmisión de Oriental AM 770: “Me encantaría decir mucho, pero no conozco la denuncia. Lo único que hay es un trascendido de prensa y que se trataría de un adelanto de dinero que todos los equipos que participa en la Copa Libertadores lo solicitan”.

_CDS9592.webp Enrique Campos, delegado de Nacional en la AUF Camilo dos Santos

Campos no quiso profundizar más en el tema. “Es imprudente hablar de una denuncia que aún no conocemos”.