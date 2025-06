El balance de Luis Suárez, "satisfecho" tras el debut de Inter Miami en el Mundial de Clubes, y lo que se le viene ante Porto y Palmeiras

"Creo que (El Shenawy) fue la gran figura del partido junto Óscar en el primer tiempo, pero bueno los arqueros también te consiguen puntos importantes", indicó.

"Lo que queríamos era ganar", reconoció Suárez. "Creo que corregimos algunas cosas en el segundo tiempo para poder llevarnos los tres puntos, no se consiguió y ahora toca descansar y pensar en el próximo rival".

A pesar de la falta de gol este sábado, Suárez llamó a la tranquilidad, asegurando que lo más importante ahora era la preparación de cara a los dos próximos partidos frente a Porto y Palmeiras, que este domingo empataron 0-0, por lo que el grupo tiene a todos los equipos igualados.

Al Ahly's Egyptian midfielder #36 Ahmed Koka (L), Inter Miami's Uruguayan forward #09 Luis Suarez (R) and Al Ahly's Egyptian midfielder #13 Marwan Attia fight for the ball during the Club World Cup 2025 Group A football match between Egypt's Al-Ahly and U

Ahmed Koka de Al Ahly pesigue a Luis Suárez de Inter Miami en el Mundial de Clubes

FOTO: AFP