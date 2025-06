¿Por qué Federico Valverde pateó el penal que erró en el Mundial de Clubes? Mirá el problema sin solución de Real Madrid con sus rematadores

Mientras Vinícius sostenía un cien por ciento de efectividad en sus lanzamientos y por su mayor ascendencia en el equipo por los años pasados, las miradas se dirigían a él cuando había que decidir. Sin sentir plena confianza todo se dinamitó con los fallos de Mbappé, dos consecutivos en partidos importantes. El primero en una derrota dura, un golpe de realidad al Real Madrid, en la Liga de Campeones. En Anfield ante un Liverpool que volaba en ese momento.

MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 18: Federico Valverde #8 of Real Madrid C. F. reacts while leaving the pitch following the FIFA Club World Cup 2025 group H match between Real Madrid CF and Al Hilal at Hard Rock Stadium on June 18, 2025 in Miami Gardens, Flo

Federico Valverde y toda su bronca por el penal errado en la hora para Real Madrid ante Al-Hilal por el Mundial de Clubes

FOTO: AFP