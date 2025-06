Las grandes estrellas de Napoli que serán compañeros de Darwin Núñez, quien está cada vez más cerca de firmar

En Inglaterra informaron que Liverpool le puso precio a la ficha del uruguayo y aguardan por la oferta oficial de Napoli, ya que Antonio Conte, el técnico, lo quiere sí o sí.

El tema de la negociación de los clubes, como informó Referí, era uno de los obstáculos importantes que aún persisten entre ambas instituciones y que puede hacer peligrar el fichaje.

Alessandro Buongiorno, el zaguero central quien tiene un valor de mercado de 50 millones de euros y que defiende a la selección italiana.

Mathías Olivera, jugador de la selección uruguaya, también reciente campeón de la Serie A con Napoli (su segundo Scudetto en tres temporadas en el club), con un valor actual de mercado de 20 millones de euros.

Satnislav Lobotka, un mediocampista todoterreno de Eslovaquia, que juega también en su combinado, con una ficha que vale 25 millones de euros.

Billy Gilmour, volante escocés, quien defiende a su vez a la selección de su país y que vale 20 millones de euros.

Scott Mc Tominay, el mediocampista de la selección de Escocia y excompañero de Edinson Cavani y de Facundo Pellistri en Manchester United, que cuesta 50 millones de euros.

Kevin De Bruyne, el volante de la selección de Bélgica que se fue de Manchester City y fue contratado recientemente, que tiene un valor de mercado de 20 millones de euros.

Frank Anguissa, volante camerunés con un tremendo ida y vuelta y que juega en el combinado africano (27 millones de euros).

David Neres, extremo derecho brasileño (30 millones de euros).

Giacomo Raspadori, media punta de la selección italiana (25 millones de euros).

Romelu Lukaku

Foto: Carlo Herrmann / AFP