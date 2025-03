Federico Pintos, de revelación del fútbol uruguayo a militar en equipos de Primera División Amateur

En febrero de 2017 explicó la situación en nota con Referí: "Como no jugaba me quería ir. El club rechazó ofertas por mi pase y no me pagaban un salario acorde a lo que pedían por mi ficha. Entonces, como tenía una cláusula con Defensor por dinero la quise utilizar y por cuestiones que desconozco no me pude ir. Al no querer volver al equipo me quedé parado un tiempo. Me mandaron a Tercera donde estuve unos cuatro meses esperando que venciera el contrato".

Pintos se abrió de Fonseca quien expresó públicamente que le dio dinero para ayudar a su madre a terminar de construir su casa, pero acusó al jugador de invertirlo en un auto de alta gama.

El futbolista se vinculó con Pablo Bentancur. Pero el vínculo duró poco.

Uriel Pérez lo colocó en Argentina para jugar en 2013 en Godoy Cruz, donde no pudo jugar por cuestiones reglamentarias, y recién en 2014 pudo retomar su carrera en Belgrano.

No llegó a jugar en el Pirata Cordobés y al año volvió al fútbol uruguayo para jugar en River Plate.

Luego lo hizo en Boston River y Rentistas para emigrar en 2018 a Jaguares de Córdoba de Colombia.

En 2019 emigró a Europa para jugar en Le Touquet, en la cuarta división del fútbol de Francia.

En 2020 volvió a Uruguay y estuvo el primer semestre en Rocha, en Segunda División Profesional, y el segundo en Cerro, en Primera.

En 2022 reapareció para jugar en Salto FC, ya en la Primera División Amateur.

En 2024 estuvo en Villa Española peleando el ascenso en Segunda.

Este martes, fue presentado como nuevo jugador de Salus, también en la tercera categoría del fútbol uruguayo. Tiene 32 años.

WhatsApp Image 2025-03-04 at 19.39.36.jpeg Federico Pintos presentado en Salus

Salus también contrató al ex Progreso Joaquín Gottesman y tendrá como entrenador a Adrián Fernández, quien llegó a dirigir en Primera, con un breve pasaje en 2022 en Cerrito.