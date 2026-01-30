Incidentes en Vichadero vs Guichón, por Copa de Selecciones de OFI, torneo que tuvo futbolistas condenados y formalizados por líos en la última final San José vs Lavalleja

La Copa Nacional de Selecciones de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) , que ya tiene en marcha su edición 2026, volvió a tener incidentes esta semana, luego de los recordados tumultos en la final de San José vs Lavalleja del año pasado , que tuvo varios jugadores detenidos.

Este miércoles hubo un nuevo encontronazo en el partido que Guichón le ganó de visitante por 2-1 a Vichadero en el Estadio Municipal Martín Berasain, por la cuarta fecha de la Serie B de la Confederación Litoral, en la categoría absoluta.

Al finalizar el encuentro hubo incidentes que quedaron registrados y se viralizaron, según publicó el portal Heroica Deportiva.

Al respecto, el entrenador de Guichón, Carlos Echeveste dijo que “en el final hubo algunos jugadores desubicados y pasados de revoluciones, que desde el comienzo quisieron pelear y ensuciar el partido , y eso terminó en los tumultos”, según declaró a El Telégrafo.

FÚTBOL DEL INTERIOR OFI aplicó una durísima sanción a Lavalleja por los graves incidentes que se produjeron en la final del Campeonato Nacional de Selecciones ante San José

FÚTBOL El campeón nacional de selecciones de OFI con San José que ya fue contratado por un club de Primera división

“Tuvimos dos jugadores que debieron ser llevados al hospital para controles, pero por suerte están bien y ya regresaron con nosotros. En líneas generales, el plantel volvió bien”, agregó.

Detenidos, condenados y formalizados por la final de 2025

Los incidentes en Vichadero marcan un nuevo episodio violento en el fútbol del interior, que el año pasado tuvo un gran lío en la final San José vs Lavalleja por la que hubo detenciones y formalizados.

El Ministerio del Interior el pasado 4 de diciembre informó que hubo condena y formalizaciones por aquellos incidentes en la final jugada el 12 de abril en el Estadio Casto Martínez Laguarda del departamento de San José, donde “se produjeron incidentes entre jugadores de ambas selecciones, habiendo resultado personas lesionadas”.

Líos en la final San José ante Lavalleja en OFI

El reporte indica que en trabajo conjunto entre el personal de la Dirección General de Seguridad en el Deporte y la Fiscalía de Segundo Turno de San José, se logró identificar a ocho jugadores presuntamente partícipes de los incidentes, de los cuales dos pertenecen al seleccionado de San José y los restantes al de Lavalleja.

El 3 de diciembre, mediante orden de la justicia competente, se procedió a la detención de las ocho personas, con colaboración de las Jefaturas de Policía de Lavalleja, San José y Maldonado.

20250413 Así terminó un jugador de Lavalleja tras el título de San José por la Copa Nacional de Selecciones de OFI Así terminó un jugador de Lavalleja tras el título de San José por la Copa Nacional de Selecciones de OFI

Finalizadas las instancias en la Fiscalía correspondiente, al día siguiente se llevó a cabo audiencia en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de 5°Turno de San José donde se dispuso:

La condena para seis de los detenidos por la comisión de “un delito de participación en riña con resultado de lesiones y agravado por ejecutarse por motivo o en ocasión de una competencia deportiva”, a la pena de 6 meses de prisión en régimen de libertad a prueba bajo las condiciones previstas en el artículo 295 bis del C.P.P.

Así también se determinó la prohibición de ingresar a cualquier espectáculo deportivo por el termino de 5 años de conformidad con lo preceptuado en el último párrafo del artículo 323 del C.P, sin que ello afecte el derecho al trabajo de los mismos.

20250413 El técnico de San José termino con su ojo derecho golpeado tras la final de OFI ante Lavalleja El técnico de San José termino con su ojo derecho golpeado tras la final de OFI ante Lavalleja

También se formalizó la investigación por el mismo delito para otro de los involucrados al que, se le impuso el arresto en su propio domicilio con dispositivo de geolocalización en el horario de 22 a 06 horas, cuya medida se aplicará por el plazo de 180 días.

En tanto el restante detenido recuperó su libertad.