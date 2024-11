La decisión de Montevideo City Torque con su nuevo cuerpo técnico para buscar el ascenso a Primera división en la última fecha

Además del DT, el cuerpo técnico lo conforman los ayudantes técnicos Sebastián “Canario” Vázquez y Raúl Salazar, los preparadores físicos Francisco Morales y Mateo Torterolo y el entrenador de arqueros Andrés Larrosa.

Así se defina la Segunda división

A falta de la última fecha de la fase regular de la Segunda División Profesional, Plaza Colonia es el único líder de la Tabla Anual con 55 puntos, mientras que Uruguay Montevideo y Montevideo City Torque tienen ambos 54 puntos.

En la última fecha, con todos los partidos por la definición a la misma hora, este sábado a las 16:30, jugarán Oriental vs Plaza Colonia, Albion vs Uruguay Montevideo y Montevideo City Torque vs Rentistas.

El título del campeón uruguayo lo conquistará el que tenga más puntos de la Tabal Anual. En caso de igualdad de puntos, se definirá por: 1) diferencia de goles; 2) goles a favor; 3) resultados entre sí; 4) sorteo.

Además, el campeón y el segundo de la Tabla Anual se quedarán con los dos primeros ascensos a Primera División. En caso de empate de puntos en la segunda posición se jugarán partidos de desempate a ida y vuelta. El que pierda será número 1 de los playoffs.

Mientras que el tercer y último ascenso se disputará en un playoff que jugarán los clubes que se ubiquen del tercer al sexto puesto.

Solo Plaza, Uruguay Montevideo y City Torque pueden ascender directamente. El tercero irá a playoffs con Juventud, Colón y un rival a definir en la última fecha donde pelean Oriental, que tiene ventaja por la tabla, Rentistas y Cerrito.