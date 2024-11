Plaza Colonia dio un salto clave en una fecha de locos de la Segunda División Profesional: mirá resultados y posiciones

Durísima caída de Montevideo City Torque

El gran batacazo de la fecha lo dio Cooper que ya descendido le ganó 4-2 a Montevideo City Torque bajándolo de la punta.

Tres goles del ex Fénix Emiliano Mozzone y uno del ex Peñarol Mauricio Affonso le dieron el triunfo a Cooper ante City Torque donde marcaron Franco Pizzichillo y Nahuel Leivas.

El equipo dirigido por el argentino Pablo Marini se quedó con 52 puntos, ahora segundo.

El partido se jugó en el Estadio Campeón del Siglo que por primera vez en su joven historia albergó a un encuentro de Segunda.

Colón bajó a Uruguay Montevideo

El otro puntero, Uruguay Montevideo, también perdió.

En el Capurro, los de Pueblo Victoria cayeron 1-0 contra Colón.

El único gol del partido lo hizo Cristian "Chapa" Cruz, ex Cerro y Danubio.

Con su triunfo, Colón aseguró su clasificación a playoffs en una gran temporada.

Juventud clasificado a playoffs

En el Goyenola, Juventud logró un triunfo trascendente y superó 2-1 a Tacuarembó para asegurar al igual que Colón su clasificación a playoffs.

Fernando Mimbacas y Nicolás Leguizamón marcaron los goles de Juventud y Nicolás Pintado el de Tacuarembó.

Rentistas y Albion con chances de playoffs

En el Complejo Rentistas, Rentistas empató 1-1 de local con Albion y la caída de Oriental le permitió mantener su chance de ser el número 4 para los playoffs. Kevin Ramírez hizo el gol del bicho colorado y Sebastián Ribas el del Pionero también mantiene una chance de ir a los playoffs, aunque no depende de sí mismo.

La Luz se salvó del descenso

Histórico por su ascenso de Primera División Amateur a Segunda División Profesional y de Segunda División Profesional a Primera en años consecutivos, La Luz estuvo muy cerca de hacer el camino inverso también en años consecutivos.

Sin embargo, un sólido triunfo contra el ya descendido Sud América consumó su salvación.

Con su goleada 4-1, La Luz decretó el descenso de Cooper que este domingo jugó ya bajado y derrotó a City Torque.

Cristian Gonzalez, Jhonathan Ramis, Luca Barreto y Lucas Fernández marcaron para los merengues y Agustín Navarro para los buzones.

Atenas sumó para 2025

Atenas se hizo fuerte de local y complicó las chances de Oriental de La Paz. Los carolinos ganaron 3-1 con goles de Marcelo Tabárez, Gerónimo Plada y Facundo Umpiérrez contra uno de Fernando Camarda.

Tabla de posiciones

Equipo Puntos Plaza Colonia 55 Uruguay Montevideo 54 Montevideo City Torque 54 Juventud 50 Colón 49 Oriental 44 Rentistas 43 Cerrito 43 Albion 42 La Luz 38 Atenas 34 Tacuarembó 32 Sud América 31 Cooper 30

Última fecha

Colón vs La Luz

Montevideo City Torque vs Rentistas

Juventud vs Cooper

Oriental vs Plaza Colonia

Sud América vs Atenas

Albion vs Uruguay Montevideo

Cerrito vs Tacuarembó

¿Cómo se define el torneo de Segunda División Profesional?

El campeón y el segundo ascienden directo a Primera.

Los equipos ubicados del tercer al sexto lugar juegan por el tercer y último ascenso con una final entre los ganadores de tercero vs sexto contra cuarto vs quinto en régimen de ida y vuelta.

Si dos equipos quedan empatados en el primer lugar, el campeón se define por diferencia de goles, cantidad de goles a favor, resultados de los partidos entre sí o, en último término, por sorteo.

Si dos equipos igualan en la segunda posición, se jugará una serie en régimen de ida y vuelta para definir el segundo ascenso y el que pierda será número 1 de los playoffs.

Solo Plaza, Uruguay Montevideo y City Torque pueden ascender directamente. El tercero irá a playoffs con Juventud, Colón y un rival a definir en la última fecha donde pelean Oriental, que tiene ventaja por la tabla, Rentistas y Cerrito.