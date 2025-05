La increíble confesión de Rodrigo Pérez: ¿qué pasa cuando le da un mal pase a Leonardo Fernández en Peñarol?

"Es un jugador que aparte de todo lo que sabemos y vemos, se autoexige por demás , se quiere poner esa mochila de llevarnos para adelante, como lo hace, con esos golazos, pidiéndola siempre. Cuando las cosas no se daban, las pedía todas y bajaba. Es hincha a muerte del club y se ve. El Enano tiene esa forma de ser que es futbolística y también mental porque lleva el grupo para adelante y ahora, por suerte, las está metiendo de todos lados otra vez", expresó Pérez este miércoles en Esto es Fútbol que se emite por Carve Deportiva, AM 1010.

"Es una cajita chica, pero llena de energía", agregó.

El actual momento de Peñarol

"Por suerte el equipo se encontró, fueron meses duros cuando las cosas no salían, no le encontrábamos la vuelta, pero estábamos trabajando de la misma forma. Era cuestión de tiempo, de tener paciencia, de estar unidos como grupo. Hoy el barco se enderezó y las cosas están saliendo", reflexionó Pérez.

Pérez fue uno de los jugadores más cuestionados por los hinchas de Peñarol en el arranque del año, junto con Maximiliano Olivera y Jaime Báez. "Las críticas las tomo como los elogios, no varía mi forma de ser ni de entrenar. Me entrego siempre al 100%, hago todo para ser mejor cada día. Los jugadores tenemos momentos, el año pasado tuvimos un nivel muy alto. Yo me considero un jugador de equipo, muy de rol, y si el equipo no funciona mi rendimiento se ve afectado. Soy consciente de que mi nivel no empezó de la misma manera, pero seguí entrenando igual y ya va cambiando la cosa".

"Para el jugador es muy importante el respaldo del técnico. Ya cuando llegué y muchos se preguntaban '¿quién es Rodrigo?' Él (Diego Aguirre) me puso en un momento que Peñarol se estaba jugando mucho. Creo que le respondí. A veces el jugador precisa que el técnico lo banque cuando las cosas no salen, que te dé confianza, eso para el jugador es muy importante porque te da tiempo y tranquilidad para que el rendimiento mejore", afirmó Pérez.

"Las victorias hacen que todo sea diferente. Todo análisis cambia con una victoria. Cuando empezamos con la racha positiva, llevamos nueve, diez partidos invicto, ganar contagia, da mucha confianza como grupo. Al empezar a sumar el equipo fue otro. Cuando empezó la Copa con Vélez el equipo fue otro y dio otra imagen, más allá de que perdimos", expresó.

"Los juveniles ingresaron en un momento que el equipo no estaba bien y eso les da un plus. El nivel de Nahuel (Herrera), Lea (Umpiérrez), Juanchi (Rodríguez) es impresionante, estoy muy contento por ellos, por cómo entrenan en el día a día y cómo son", concluyó Pérez.