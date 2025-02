"Me afectó muchísimo su desaparición": las sentidas palabras del Cacique Medina para el Morro García en los homenajes que le hicieron en Godoy Cruz vs Talleres

El emocionante homenaje al Morro García de la hinchada de Godoy Cruz El emocionante homenaje al Morro García de la hinchada de Godoy Cruz

“No, no era un partido más, pero no era un día más después de la pérdida del Morro. La verdad a mí me afectó muchísimo la desaparición de él, porque teníamos una gran relación. Lo conocía desde los 17 años, compartimos vestuario mucho tiempo. La verdad que teníamos una gran relación, nos hablamos muy seguido y bueno cuando pasó lo que pasó la verdad nos sentimos muy afectados”, dijo Medina.