Orsi contó detalles de la cena que mantuvo con los presidentes de AUF y Conmebol, reveló su charla con Marcelo Bielsa y respondió sobre si irá al Mundial 2026

“Hay que buscar la vuelta, hay que buscar la vuelta”, agregó Orsi ante la pregunta de si la obra se iba a hacer con participación privada.

“Yo creo que hay que buscar la mayor participación privada posible. Por razones obvias. Y eso nos pasa a todos los países de acá de la región. No tenemos la fortaleza que tienen otros continentes donde los presupuestos que se utilizan para el fútbol son astronómicos”, sostuvo.

20240731 Así quedará el Estadio Centenario para el Mundial 2030 Así quedará el Estadio Centenario para el Mundial 2030 FOTO: AUF

También consideró que Uruguay está en condiciones de afrontar la inversión. “Sí. De acuerdo a lo que nos plantearon acá, hay que buscar la vuelta, no es tanto. O si bien es una cifra alta, el tema es encontrar las claves de la participación privada para la ejecución de las cifras”, agregó.

Orsi señaló que no hablaron del tema concesiones y que eso “queda para conversaciones futuras”.

“Ya existe un a nivel institucional una coordinación y un equipo de trabajo que hace más de un año viene trabajando, la Intendencia Montevideo, la propia Asociación Uruguaya de Futbol y la Secretaría Nacional de Deporte. Lo que ocurrió ahora es que hubo elecciones nacionales donde cambian las autoridades y ahora en julio asumen las nuevas autoridades departamentales. Pero como todas las cosas en Uruguay, el cambio de gobierno jamás debe implicar o significar un quiebre drástico de las políticas. Acá hay compromisos nacionales que queríamos bien poner sobre la mesa y por otro lado tener claro que hace muchos años que se viene trabajando para que en el año 2030 Uruguay sea protagonista. Eso es lo que vamos a tratar de que se complete”, explicó.

Ante la pregunta de qué está dispuesto Uruguay como país para presentarse para el 2030, respondió: “Las ganas son las que sobran y además hay una historia atrás que nos respalda. No es casual, no es porque sí que se piensa en el 2030 para Uruguay”.

Yamandú Orsi y Alejandro Domínguez Yamandú Orsi y Alejandro Domínguez

El presidente también señaló que está abierta la posibilidad de que se pueda recibir algún partido más del que ya está programado como uno de los encuentros inaugurales que se hará en el Estadio Centenario.

“Son posibilidades que se están manejando a nivel de FIFA pero yo creo que hay que empezar y pensar un escenario de mínimo y ya con lo mínimo que tenemos, con los compromisos más elementales, yo creo que ya nos tenemos que poner a trabajar ya o seguir con el trabajo que se venía de antes”, señaló.

Orsi prefirió no hablar del asunto de los derechos de TV en el fútbol uruguayo. “Es un tema interno de la AUF, yo en eso cada vez que me preguntan, digo es que lo resuelvan”. ”Es un tema que importa a la ciudadanía, pero hay que dejar que las instituciones resuelvan”, agregó.

Sobre el partido de este martes, al que asistió, dijo: “Me encantó y una vez que ganamos así, ¿sabes cuánto hace que estamos?”. Además, agregó que le “gustó” el juego de Uruguay y “el primero” de los goles.

La charla de Yamandú Orsi con Marcelo Bielsa

Orsi también reveló que mantuvo una charla con el entrenador Marcelo Bielsa antes de ser presidente, cuando estaba al frente de la Intendencia de Canelones.

“Estuve un par de horas hablando con él hace mucho tiempo en el Complejo Celeste, por temas de infraestructura cuando estaba en la intendencia, y me sorprendió. Hablamos de todo menos de fútbol, es un libro abierto”.

Uruguay Venezuela eliminatorias 2026 fecha 16/Marcelo Bielsa Foto: Leonardo Carreño

Consultado por si irá al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, dijo que “no lo tenía pensado”. “Hoy me lo preguntaron y digo no, no están mis planes”.

Por último, habló de los temas del fútbol uruguayo que lo preocupan. “Por supuesto la seguridad y por supuesto que se puedan resolver los temas internos. Esto que ustedes decían de las televisaciones, es un tema que el gobierno no se pueda meter, pero que siempre nos gusta que la gente tenga acceso a poder ver los partidos en su casa. Y no solo los partidos de Europa, sino en los partidos del fútbol del interior, que yo como hincha del fútbol chacarero me gusta que también se pueda ver”.