Yamandú Orsi fue a ver la selección de Uruguay contra Venezuela por Eliminatorias y elogió en forma muy especial a un jugador celeste

"Es hoy, no tenemos chance", dijo Orsi en las afueras de la Tribuna América, donde varios medios se arremolinaron en torno de su presencia.

URUGUAY El crudo mensaje de Tony Gómez, campeón de América y el Mundo, denunciando que no tiene carné para ver a la selección de Uruguay

ELIMINATORIAS Uruguay vs Venezuela EN VIVO: al equipo de Marcelo Bielsa le falta profundidad en ofensiva por las Eliminatorias

Orsi dijo que va a ver el partido con su hijo.

Posteriormente habló en zona de palcos en exclusiva con AUFTV.

El periodista Alfonso Irrazábal le recordó que la última vez que había ido a ver a Uruguay destacó a Nahitan Nández.

"Fue porque me apuraste, fue el primero que se me ocurrió, pero tiene que ver con lo humanístico. Hoy vuelve (Rodrigo) Bentancur, un jugador que lo veo siempre en el fútbol inglés, me gusta el ritmo que tiene, juega a otra cosa".

"No estoy nervioso, pero cuando empiece me voy a poner como loco", agregó.

Consultado sobre si había llevado una calculadora, respondió: "No, no. Nos va a ir bien".