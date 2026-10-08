Pablo Migliore cocinó con la camiseta de Peñarol en MasterChef y dijo que fue el club en el que más disfrutó; mirá el video

El exgolero argentino Pablo Migliore cocinó en TV con la camiseta de Peñarol , club al que defendió en la temporada 2014/15, y recordó la “presión” de ocupar el arco carbonero con su hinchada.

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A sus 44 años y ya retirado del fútbol, el exguardameta participa de la actual edición del programa Master Chef Famosos que se realiza en su país.

En una de las últimas emisiones, Migliore, que saltó a la popularidad al atajar en Boca Juniors, se puso la camiseta de Peñarol para cocinar.

Pablo Migliore cocinó con la camiseta de Peñarol en MasterChef Argentina

Y también habló de la presión de haber atajado en esos dos equipos, cuando le preguntaron si sentía eso mientras preparaba un plato.

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Pablo Migliore cocinó con la camiseta de Peñarol en MasterChef Argentina

“La verdad, no te voy a mentir, la procesión va por dentro. Estoy acostumbrado a la presión”, dijo Migliore.

El golero, luego comentó: “Presión es estar en el arco de Boca, con la hinchada de Boca atrás”.

Pablo Migliore cocinó con la camiseta de Peñarol en MasterChef Argentina

“Presión es estar en el arco de Peñarol, sabés lo que es jugar en Peñarol, en Uruguay”, dijo Migliore, quien ha valorado su paso por el equipo aurinegro y también ha recordado con naturalidad el gol de tiro libre que le hizo Álvaro “Chino” Recoba en un clásico.

Además, un compañera le preguntó cuál era el club en el que más disfrutó y respondió "Peñarol", mostrando el escudo, y dijo que en segundo lugar coloca a Boca Juniors, donde ganó la Copa Libertadores 2007.