Ricardo Caruso Lombardi "avergonzado" y la decisión que tomaron los jueces tras el insulto del técnico a Javier Feres

En un mensaje que publicó en la red X, Caruso Lombardi expresó: "En el día de hoy (lunes 20 de mayo) tuve un exabrupto en el final del partido con el juez Javier Feres, le pido disculpas públicamente por usar palabras que no corresponden, más allá del enojo me siento avergonzado, por estar con las pulsaciones a mil, no debo actuar de esa manera".