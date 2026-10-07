Gobierno fijó nuevos topes para los pagos en efectivo: cuáles son los montos

El Poder Ejecutivo fijó mediante un decreto los nuevos topes para el pago en efectivo , es así que estos pagos podrán ser de hasta 200.000 Unidades Indexadas, unos $ 1.331.200 o US$ 33.142 a valores actuales.

La restricción también contempla que se pueda pagar en efectivo el 5% del valor total de una operación , siempre que este monto no supere las 450.000 Unidades Indexadas , unos $ 2.995.200 o US$ 74.570 . Estas modificaciones ya estaban en la ley de abril de este año, pero fue reglamentada por un decreto emitido el 1° de octubre .

La normativa aborda "el pago y entrega de dinero en toda operación o negocio jurídico , cualquiera sea la naturaleza de las partes intervinientes".

A su vez, el articulado impone una serie de excepciones a la normativa . Por ejemplo, las restricciones no se aplicarán "en los casos en que una de las partes de la relación sea una institución de intermediación financiera , una institución emisora de dinero electrónico o una entidad que preste servicios financieros de cambio , crédito o transferencias domésticas y al exterior regulada por el Banco Central del Uruguay ".

Tampoco en los casos de "operaciones efectuadas entre los casinos habilitados en el país y sus clientes" ni "en los casos de enajenación de inmuebles por vía de expropiación, ni en los casos de enajenación de inmuebles y contratos que otorgue el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, en calidad de enajenante en el marco de la ejecución de sus programas habitacionales cuyo precio se integre con préstamos y subsidios otorgados por esa cartera".

Por último también forman parte de las excepciones, "los casos en que una de las partes de la relación sea una empresa cuya actividad principal sea la de realizar préstamos en dinero" y este regulada por el Banco Central.

Así mismo, el decreto establece sanciones. Las multas son del "equivalente al 25% del monto abonado o percibido por medios de pago distintos a los admitidos, con un mínimo de 1.000 Unidades Indexadas", es decir, $ 6.656 o US$ 166. Ahora bien, "en caso de reincidencia, dicho mínimo será de 10.000 Unidades Indexadas", es decir $ 66.560 o US$ 1.657 a valores actuales.