Guido Manini Ríos respaldó a Marcelo Bielsa tras conferencia explosiva en la Copa América: "Grandes verdades"

“¡¿Cómo me pueden preguntar eso cuando la única lógica que impera es que hubo madres de familia, con bebés en brazos, mujeres, hermanas, madres, agredidas por los espectadores, la protección del espectador no tiene nada que ver con el espectáculo?!. Lo que me tendrían que preguntar es si los jugadores han recibido la disculpa por no haber salvaguardado a sus familias. ¡Cómo voy a temer a una sanción que es imposible que suceda porque, si usted ve que los responsable de un aspecto del espectáculo que se monta…”, dijo, antes de cortar su pensamiento. “Mire, lo único que le puedo decir, es que los jugadores reaccionaron como cualquier ser humano”.

Luego se refirió a la organización de la Copa América 2024, que, entre otras cosas, estuvo marcada por las críticas sobre el estado de los campos de juego.

"Esto más claro es imposible. Estados Unidos, cuando sintió que sus intereses estaban atacados, creó el FIFAgate, con el FBI. Pero era por sus intereses. Acá no pasó nada, esto fue una fiesta extraordinaria a estadios llenos… No hay nada de lo que quejarse, pero no se puede seguir engañando que las canchas están perfectas. Pero no podemos hacer una conferencia de prensa para decir que los campos de juego están bien”.

“Como eso afecta a los organizadores no hay que decir una palabra”, comentó. “Y la amenaza. A Scaloni le dijeron ya hablaste una vez, no hables más porque si n o vamos a pagar las consecuencias. Los jugadores no pueden hablar, todos amenazados. ¿Los van a suspender¡ ¡Pero pídanles disculpás, viejo! ¿Qué van a suspender? Si lo único que tiene es decir cometimos tales errores, somos los responsables y nos hacemos cargo. ¡Se terminó!”.