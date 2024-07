El descarnado descargo de Mina Bonino, esposa de Federico Valverde, tras la conferencia de Marcelo Bielsa por los incidentes en la Copa América

"Lo dijo todo él. No había seguridad, estábamos todos totalmente expuestos. No en éste, sino en todos los partidos. Si no pasaba nada el otro día, iba a pasar en cualquier momento. Esto es fútbol sudamericano, ¿a quién le cabe en la cabeza organizar así?", escribió Bonino, periodista deportiva y esposa del jugador de Real Madrid.

mina1.jpg

El hilo de X que escribió Mina Bonino

Luego añadió un hilo con los siguientes conceptos:

"Para mí, no hubiese tenido relevancia si quienes tenían que cuidarnos lo hacían como en cualquier estadio donde existe una seguridad y si hay problemas se actúa con rapidez. Esto no sucedió, ni contra Colombia ni en ningún partido. Y evidentemente la gente de Colombia multiplicaba a la de Uruguay, por lo que era lógico que si nadie actuaba por ellos iban a tener que socorrerlos los propios jugadores".

"Siempre es más fácil accionar contra ellos, contra la hinchada, contra la gente. Pero pierden el foco porque los culpables son los de arriba".

"En Sudamérica tenemos muy normalizado que pase esto, como hincha de un club argentino no me sorprende. Pero esto no hubiese sucedido si la Conmebol hubiese tomado las medidas necesarias previamente. ¿En qué cabeza cabe que dos países convivan en el mismo sitio?"

"Y la familia siempre está por encima de TODO. ¿Qué harían ustedes si están viendo que su familia está asustada, con niños llorando, con las madres tratando de esquivar a las personas para poder llegar al campo? Se desesperan".

"Que las hinchadas en nuestros países NO DEBEN COMPARTIR EL MISMO LUGAR. Por eso quien empezó sería el hecho menos importante, porque en cualquier hinchada con un poco de sangre hubiese sucedido. A esto se le sumó que fue en el sector donde estaba la familia".

"Si un River-Boca los pones en el mismo lugar se convierte en una masacre, es lógico.Tienen sangre. Nadie se va a dejar pisar por nadie y ahí es donde se origina todo. No es culpa de Uruguay. No es culpa de colombia. ESTO ES FÚTBOL, sucede. Menos de lo que creemos porque entendemos".

"La solución no es mandar a familiares a un palco como dicen muchos, todos tienen que tener la tranquilidad de disfrutar un partido sin incidentes. Esto no es Europa, Conmebol tiene que hacerse cargo del desastre que organizó. NO HABÍA SEGURIDAD NI EN ESTE NI EN NINGÚN PARTIDO", finalizó Mina Bonino.