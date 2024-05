Hailey y Justin Bieber anunciaron que esperan su primer bebé con un tierno video

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Justin Bieber (@justinbieber)

La pareja, que se casó en 2018, publicó además un video en el que se les ve aparentemente renovando sus votos matrimoniales.

Las fotos, retratadas en un paraje no identificado pero que luce tropical, sacudieron la internet y generaron millones de me gusta, además de comentarios de felicitaciones de famosos y fanáticos.

Hailey y Justin Bieber:

El cantante canadiense Justin Bieber, de 30 años, saltó a la fama durante su adolescencia y se hizo un nombre en la escena del pop con éxitos como One Time, Baby y What Do You Mean?

Hailey acumuló experiencia como modelo de alto nivel para gigantes como Ralph Lauren, Guess y Tommy Hilfiger, antes de lanzar Rhode, su propia marca de maquillaje y cosméticos.

