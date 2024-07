Juegos Olímpicos 2024: cronograma de partidos de rugby de Los Teros seven y dónde verlo en vivo

Juegos Olímpicos París 2024 cronograma de partidos de rugby de Los Teros seven

La selección uruguaya de rugby, Los Teros seven, entrarán a escena enfrentando a Fiji a las 12, mientras que Los Pumas seven juegan ante Kenia a las 11. Todos los partidos de rugby se disputan en el Stade de France en Saint Denis.

La otra cara de la Villa de los Juegos Olímpicos, contada por Los Teros Sevens: pica con Estados Unidos, la duda de ir o no a la ceremonia y la foto con Nadal

Por la tarde se jugarán las semifinales de los puestos 9 al 12, y los cuartos de final por medallas.

El viernes no habrá actividad porque todo estará abocado a la ceremonia inaugural, donde Los Teros aún no saben si irán o no.

La actividad del rugby se retoma el sábado, con las semifinales de medallas las del quinto puesto, y las del puesto 9.

Qué chances de medallas tienen Los Teros

Es un objetivo muy difícil, pero el plantel se tiene fe para meterse entre los 8 mejores y ahí buscar la hazaña.

La realidad deportiva indica que están encima de Kenia y Japón, a los que vencieron en el Circuito Challenger de ascenso y que puede hacer partidos parejos con Estados Unidos y Samoa. Australia, Argentina, Francia, Fiji, Irlanda, Sudáfrica y Nueva Zelanda están, en los papeles, un escalón por encima, aunque el seven es un deporte con mucho más margen de sorpresas que el XV. Gran Bretaña y España, otros dos equipos del Circuito Mundial, no lograron clasificar a los Juegos Olímpicos.

En los últimos tiempos Uruguay se ha establecido sólidamente alrededor del puesto 11-12 del mundo. En el Mundial de seven 2022 terminó en el puesto 10 tras ganarle a EEUU las semifinales del puesto 9 y caer en la final ante Gran Bretaña. Luego en agosto de 2022 consiguió el título del Sevens Challenger y ascendió al Circuito Mundial, entre los 15 mejores del mundo.

Ese mismo año terminó en el puesto 12 en la fase regular, tras perder por pocos puntos el 11° con España. Tuvo que jugar un cuadrangular final en el que descendían tres equipos, ya que el Circuito bajaba a 12 equipos para la temporada siguiente, y allí perdió la categoría.

Este año se consagró campeón de la fase regular del Circuito Challenger de ascenso (puesto 13 general) y en el repechaje final logró nuevamente el ascenso entre los 12 mejores del mundo.

El plantel de Los Teros

Como es el torneo de rugby seven en los Juegos Olímpicos París 2024

Son 12 equipos divididos en tres series de cuatro equipos. Los dos mejores de cada serie, y los tres mejores terceros, clasifican a cuartos de final de oro. El peor tercero y los tres cuartos juegan la semifinal de los puestos 9-12.

Grupo A: Irlanda, Japón, Nueva Zelanda, Sudáfrica

Grupo B: Argentina, Australia, Kenia, Samoa

Grupo C: Fiji, Francia, Uruguay, Estados Unidos

¿Por dónde ver en cable los Juegos Olímpicos de París 2024 en Uruguay?

Nuevo Siglo, TCC y Montecable también transmitirán los Juegos en sus cables retransmitiendo la señal de Claro Sports.

Además de transmitir por cables también pasarán los Juegos en sus canales de streaming.

De todo contó @MateoVinals en este espacio de @Referiuy.

Cómo es vivir la Villa Olímpica desde adentro

Cómo esperan la Ceremonia Inaugural

Cómo está el equipo, de cabeza y de juego

Los objetivos de juego ante Francia, Fiji y Estados Unidos#Paris2024

Cómo es vivir la Villa Olímpica desde adentro

Cómo esperan la Ceremonia Inaugural

Cómo está el equipo, de cabeza y de juego

Los objetivos de juego ante Francia, Fiji y Estados Unidos#Paris2024https://t.co/0oPnOa1LPk — Ignacio Chans (@ignaciochans) July 22, 2024

¿Por dónde ver los Juegos Olímpicos en streaming en Uruguay?

Claro Sports transmitirá los Juegos Olímpicos en 17 países de Latinoamérica incluido Uruguay.

Claro Sports tendrá más de 2.000 horas de producción para París 2024.

En los servicios de televisión paga y en sistemas de streaming de la región se abrirán cuatro canales, en los que se podrán ver las competencias en vivo, resúmenes y repeticiones de los mejores momentos olímpicos.

Claro video, Amazon Prime Video, Apple TV, Roku TV, Samsung TV Plus y Pluto TV son las plataformas OTT en las que se puede seguir la señal de Claro Sports, así como en Samsung Smart TV, LG Smart TV y Android TV.

En YouTube, Claro Sports tendrá además de sus cuatro canales lineales, transmisiones simultáneas de hasta 10 eventos narrados y producidos en español.

En los perfiles de Claro Sports en redes sociales se compartirán momentos y eventos relevantes con una visión enfocada totalmente a los protagonistas del evento, con especial atención a los atletas que representan a Latinoamérica.

Todo el cronograma de partidos de rugby en los Juegos Olímpicos París 2024

miércoles 24 julio

Pool B | Olympic Games Men's Sevens 2024

10:30 SAMOA 7S-AUSTRALIA 7S

Match 1 Stade de France, Saint-Denis, France

Pool B | Olympic Games Men's Sevens 2024

11:00 ARGENTINA 7S-KENYA 7S

Match 2 Stade de France, Saint-Denis, France

Pool C | Olympic Games Men's Sevens 2024

11:30 FRANCE 7S-USA 7S

Match 3 Stade de France, Saint-Denis, France

Pool C | Olympic Games Men's Sevens 2024

12:00 FIJI 7S-URUGUAY 7S

Match 4 Stade de France, Saint-Denis, France

Pool A | Olympic Games Men's Sevens 2024

12:30 IRELAND 7S-SOUTH AFRICA 7S

Match 5 Stade de France, Saint-Denis, France

Pool A | Olympic Games Men's Sevens 2024

13:00 NEW ZEALAND 7S JAPAN 7S

Match 6 Stade de France, Saint-Denis, France

Pool B | Olympic Games Men's Sevens 2024

14:00 AUSTRALIA 7S KENYA 7S

Match 7 Stade de France, Saint-Denis, France

Pool B | Olympic Games Men's Sevens 2024

14:30 ARGENTINA 7S SAMOA 7S

Match 8 Stade de France, Saint-Denis, France

Pool C | Olympic Games Men's Sevens 2024

15:00 FRANCE 7S URUGUAY 7S

Match 9 Stade de France, Saint-Denis, France

Pool C | Olympic Games Men's Sevens 2024

15:30FIJI 7S USA 7S

Match 10 Stade de France, Saint-Denis, France

Pool A | Olympic Games Men's Sevens 2024

16:00IRELAND 7S JAPAN 7S

Match 11 Stade de France, Saint-Denis, France

Pool A | Olympic Games Men's Sevens 2024

16:30 NEW ZEALAND 7S SOUTH AFRICA 7S

Match 12 Stade de France, Saint-Denis, France

jueves 25 julio

Pool B | Olympic Games Men's Sevens 2024

09:00 SAMOA 7S KENYA 7S

Match 13 Stade de France, Saint-Denis, France

Pool B | Olympic Games Men's Sevens 2024

09:30 ARGENTINA 7S AUSTRALIA 7S

Match 14 Stade de France, Saint-Denis, France

Pool C | Olympic Games Men's Sevens 2024

10:0 0USA 7S URUGUAY 7S

Match 15 Stade de France, Saint-Denis, France

Pool C | Olympic Games Men's Sevens 2024

10:30 FIJI 7S FRANCE 7S

Match 16 Stade de France, Saint-Denis, France

Pool A | Olympic Games Men's Sevens 2024

11:00 SOUTH AFRICA 7S JAPAN 7S

Match 17 Stade de France, Saint-Denis, France

Pool A | Olympic Games Men's Sevens 2024

11:30 NEW ZEALAND 7S IRELAND 7S

Match 18 Stade de France, Saint-Denis, France

9th Place Semi Final | Olympic Games Men's Sevens 2024

15:00 9TH PLACE 12TH PLACE

Match 19 Stade de France, Saint-Denis, France

9th Place Semi Final | Olympic Games Men's Sevens 2024

15:30 10TH PLACE 11TH PLACE

Match 20 Stade de France, Saint-Denis, France

Medal Quarter Final | Olympic Games Men's Sevens 2024

16:00 A1 8TH PLACE

Match 21 Stade de France, Saint-Denis, France

Medal Quarter Final | Olympic Games Men's Sevens 2024

16:30 B2 C2

Match 22 Stade de France, Saint-Denis, France

Medal Quarter Final | Olympic Games Men's Sevens 2024

17:00 C1 A2

Match 23 Stade de France, Saint-Denis, France

Medal Quarter Final | Olympic Games Men's Sevens 2024

17:30 B1 7TH PLACE

Match 24 Stade de France, Saint-Denis, France

sábado 27 julio

5th Place Semi Final | Olympic Games Men's Sevens 2024

09:30 LOSER MATCH 21 LOSER MATCH 22

Match 25 Stade de France, Saint-Denis, France

5th Place Semi Final | Olympic Games Men's Sevens 2024

10:00 LOSER MATCH 23 LOSER MATCH 24

Match 26 Stade de France, Saint-Denis, France

Medal Semi Final | Olympic Games Men's Sevens 2024

10:30 WINNER MATCH 21 WINNER MATCH 22

Match 27 Stade de France, Saint-Denis, France

Medal Semi Final | Olympic Games Men's Sevens 2024

11:00 WINNER MATCH 23 WINNER MATCH 24

Match 28 Stade de France, Saint-Denis, France

11th Place Play-Off | Olympic Games Men's Sevens 2024

11:30 LOSER MATCH 19 LOSER MATCH 20

Match 29 Stade de France, Saint-Denis, France

9th Place Play-Off | Olympic Games Men's Sevens 2024

12:00 WINNER MATCH 19 WINNER MATCH 20

Match 30 Stade de France, Saint-Denis, France

7th Place Play-Off | Olympic Games Men's Sevens 2024

13:00 LOSER MATCH 25 LOSER MATCH 26

Match 31 Stade de France, Saint-Denis, France

5th Place Play-Off | Olympic Games Men's Sevens 2024

13:30 WINNER MATCH 25 WINNER MATCH 26

Match 32 Stade de France, Saint-Denis, France

Bronze Final | Olympic Games Men's Sevens 2024

14:00 LOSER MATCH 27 LOSER MATCH 28

Match 33 Stade de France, Saint-Denis, France

Gold Final | Olympic Games Men's Sevens 2024

14:45 WINNER MATCH 27 WINNER MATCH 28

Match 34 Stade de France, Saint-Denis, France