La otra cara de la Villa de los Juegos Olímpicos, contada por Los Teros Sevens: pica con Estados Unidos, la duda de ir o no a la ceremonia y la foto con Nadal

Cómo es vivir la Villa Olímpica desde adentro

Cómo esperan la Ceremonia Inaugural

Cómo está el equipo, de cabeza y de juego

Los objetivos de juego ante Francia, Fiji y Estados Unidos#Paris2024https://t.co/0oPnOa1LPk — Ignacio Chans (@ignaciochans) July 22, 2024

Cómo es la Villa Olímpica

Los jugadores estamos en dos apartamentos de dos pisos con tres cuartos. Dormimos a dos, como en todos los viajes. Son apartamentos que luego van a ser casas de familia. La parte de abajo tiene un baño y una especie de estar que le pusieron una pared. y contra el lado del balcón armaron otro cuarto que eso intuimos que va a ser como un living comedor con la cocina integrada. Y arriba tenés un baño más y un cuarto para cada lado. Son ocho o nueve manzanas, enorme, lleno de edificios de apartamentos, alguna que otra plaza y ahí están todas las delegaciones. Está en Saint-Denis, frente al Stade de France. No hay que desplazarse casi.

La villa es tan grande que yo recién ayer la pude recorrer todavía, hay una especie de islita en el Sena, que ahí hay más delegaciones, ayer crucé para ese lado y metí una buena recorrida en en bici, porque caminando es complicado porque es una locura del tamaño.

Es bastante más impactante de lo que me esperaba, no esperaba que fuese tanto. Me dijeron que la de Tokio era todo más chico, más compactado, los edificios eran más altos, entonces estaba todo más concentrado. Esto inclusive tiene su propio sistema de transporte, además que hay bicis.

¿Se cruzan con estrellas?

La villa se está llenando de a poco. Lamentablemente los de Estados Unidos de básquet se quedan afuera. Pero estamos muy cerca de España, así que estamos todos esperando a Nadal y Alcaraz. Hoy hablamos con algunos de hockey de España, nos dijeron que iban a llegar en estos días. Y después vimos a los de fútbol de España, que hay un par de jugadores del Barça, que juegan en primera.

Con los de habla hispana nos saludamos mucho y estuvimos charlando bastante, con los de hockey de España, con algunas chicas del fútbol de España y con los argentinos ni que hablar, tenemos el mate por medio, además siempre viene la pregunta de qué yerba usamos.

¿Y tienen tiempo para recorrer?

Estamos como niños, porque es algo único. Yo al menos no conocía a nadie que haya estado en un Juego Olímpico. Y por ahí te gana un poco esa excitación de recorrer y cruzarte con gente. La villa es tan grande que todo el tiempo descubrís cosas nuevas que hay para hacer. Entonces tenés que bajar la pelota al piso el rato que podés, porque hace un calor tremendo y no te das cuenta pero llega la noche y el día te pasa mucha factura haber estado caminando. Entonces es clave el rato que tenés para priorizar un tiempo de descanso y después sí, ya cuando el clima ayuda un poco y baja la temperatura, salir y recorrer, que también es parte de esta experiencia que estamos viviendo. No podemos estar todo el día encerrados en el cuarto analizando porque también queremos vivir de lleno esta experiencia que es única. Pero hay que saber guardar la ansiedad y volver al foco que es que vinimos a jugar.

¿Van a ir a la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos?

Es un tema sensible. La verdad que no sé qué va a pasar. Yo, y creo que hablo por todos los jugadores, queremos ir. Es parte de esto, me parece que además de los partidos hay que estar ahí representando a Uruguay en la prendida de la antorcha. Es difícil, pero la idea a mí me encantaría ir, sé que obviamente es un gasto de energía porque si bien estás sentado vas a estar ahí, hace calor y demás, pero creo que puede sumar más de lo que te puede restar por la parte anímica. Lo resolverá el staff, supongo que con las opiniones de Guille y de Diego.

¿Se ve mucha seguridad?

Ya cuando estábamos en Tours llegamos y tuvimos que caminar una cuadra y pico con los bolsos porque el ómnibus no estaba acreditado. Hay un perímetro, solo pueden ingresar los vehículos habilitados, y después para entrar a la villa es igual a las otras que hemos estado, en los Panamericanos y en los Odesur. Es como en los aeropuertos, los bultos grandes los tenés que mandar por el escáner. Te escanean la acreditación y después entras. La villa está totalmente vallada, no tenés manera de meterte. Y por el Sena ves todo el tiempo pasar barcos de seguridad, de policía, y dentro de la villa también ves bastante seguridad pero está bien disimulada, está muy tranquilo el ambiente.

Todo funciona bien pero es como que ahora que se arrancó a llenar bastante, la capacidad va aumentando. Imaginate que entran 2.500, 3.000 deportistas por día. El comedor se satura un poco, pero ahora van a abrir la segunda parte del comedor, que estaba cerrada en estos días lógicamente por un tema de volumen. Pero funciona bastante ágil, hay mucha variedad de comida, no hay ningún problema. La fila de la carne roja, que no hay mucha, es muy larga, pero después la verdad que funciona impecable

Los entrernamientos de Los Teros con otras selecciones.

Entrenamos con Irlanda y Australia y ayer con Sudáfrica. Estuvo muy bueno porque te exponen en muchas cosas que tenés que ajustar. Nos viene muy bien porque venimos de un año de no jugar contra ellos. Si bien en la final por el ascenso en España jugamos con Canadá y Estados Unidos ahora vamos a volver a enfrentar a equipos de primer nivel y precisamos rodaje porque el nivel es diferente, es mucho más rápido. El ritmo es muy muy diferente, quizá el contacto no tanto, pero sí la velocidad. La pelota vuela de un lado al otro en un segundo y son más ágiles, más picantes todos. El Challenger es un rugby un poco más frontal y con menos calidad de destrezas y calidad

Yo creo que el equipo está bien, está con mucha confianza por cómo nos vienen saliendo las cosas y de los resultados que hemos alcanzado. Veo bien al equipo, estamos probando alguna que otra cosa nueva, porque lógicamente vas a jugar contra rivales mejores, tenés que cambiar algo porque obviamente nos tienen muy estudiados, así como nosotros a ellos.

Destaco la determinación que teníamos como grupo. El foco fue volver a donde nos fuimos. Después venían los Juegos. Pero primero había que poner a Uruguay de nuevo en el Circuito, ganarse esos 8 torneos de nuevo. Para los que tuvimos la oportunidad de jugarlo fue una experiencia única y queremos lograr pertenecer ahí de verdad, mantenernos año tras año. Eso hizo más llevadero el año, es mejor ir teniendo objetivos más a corto plazo y lograrlos, para a venir a París con el trabajo hecho y disfrutar y dar batalla a lo que tengamos enfrente.

Obviamente lo vamos a disfrutar, pero es diferente el disfrute cuando tu rendimiento fue bueno. Es necesario que nos vaya bien como equipo para que sea realmente algo inolvidable. Tenemos dos rivales a priori muy difíciles, equipos top como Francia y Fiji, y después Estados Unidos que han salido buenos partidos estos años. Se ha transformado en una rivalidad bastante picante, de hecho, nos los cruzamos y ni nos saludamos, el ambiente se está caldeando, está bueno. El último partido nos ganaron bien, entonces va a estar muy lindo. Y después tratar de golpear la mesa contra Francia y contra Fiji, que son equipos muy buenos, los tenemos muy estudiados. A Fiji ya se la ha ganado, a Francia estuvimos ahí. Creo que sabemos cómo jugarles. Te tienen que salir las cosas bien ese día, pero el equipo está andando bien así que primero son esos tres partidos y después si llegas a entrar a cuartos para agarrar aunque sea un diploma olímpico sería una cosa inolvidable. Yo no descartaría Uruguay, porque meterse primero o segundo sí sería una demencia, pero te podés meter como tercero, y después es ver cómo quedan los cruces. Yo soy optimista y tengo fe que las cosas nos pueden salir muy bien, sabiendo que es difícil, siendo realista, pero esa ilusión la verdad que está intacta y la venimos laburando muy bien.

El análisis de los rivales de Uruguay en rugby

Contra Fiji los tipos son indescifrables. Un día se despiertan sin ganas y te das cuenta, y ese día lo tenés que aprovechar, que fue lo que pasó en Vancouver cuando les ganamos, más allá de que Uruguay anduvo realmente bien y se plantó bien en ese partido.

Con Francia tenemos cero presión y eso les puede jugar en contra. Les jugó en contra del Mundial, porque además los franceses como que pierden la paciencia y cuando ven que las cosas no les salen le chiflan igual. Ellos tienen la presión de que tienen a Dupont, los ojos del mundo del rugby lo van a estar observando. Nosotros venimos abajo y donde ellos se regalen vamos a estar prontos.

Estados Unidos se asemeja un poquito a Francia. Pero nuestra mayor virtud es que corremos más que el resto. No de velocidad final, sino que en nuestros recorridos les ganamos corriendo a los rivales. En el contacto la realidad es que estamos bastante bien, siempre nos plantamos. Son bastantes estratégicos estos partidos. Saber en dónde tenés que hacerte fuerte, dónde no te podés regalar y ante cada situación, cómo actuar. Y la diferencia en ganar un partido de estos o no es la menor cantidad de veces que te equivoques, porque un error te tira un partido abajo

¿Hay que tener un grado de concentración extra ahora, con todos los últimos cambios de reglas y los golpes a la cabeza?

Creo sobre todo los isleños, Samoa y Fiji son tipos que son golpeadores, entonces eso les puede jugar en contra. Tenés que estar bicho para cuando vayas a golpearte o a agacharte porque capaz podés ligar un penal, y ahora es bastante más sancionable. Te tocan la cabeza nomás y te fuiste para afuera. Nos pasó a nosotros a favor con Canadá. Te daba la duda en el momento, el loco ni tembló, le sacó la roja y lo condicionó a Canadá, les complicó el torneo y la clasificación terminaron descendiendo.

¿La temporada que viene hay circuito pero también se habla de que muchos de ustedes son necesarios para el XV, lo han hablado?

Yo creo que todos lo tenemos un poco definido lo que queremos. Después ahí también depende un poco conversar con la Unión y ver en qué situación te ven ellos. Obviamente yo quiero jugar el circuito, a mí el seven me encanta. Si bien tengo cosas pendientes con el 15, me quedé fuera del Mundial que me hubiese encantado jugar. El otro día quería jugar contra Francia en XV, quiero también poder jugar en el 15, pero el Seven se ha transformado en mi casa, a mí me apasiona. Y la verdad que personalmente me encantaría jugar. Si lo voy a jugar o no, no lo sé. Pero si es por mí, claramente quiero estar en diciembre en Dubai jugando la primera etapa.

¿Cuánto crees que te aportó el seven para el XV?

Sobre todo la confianza de haber ganado en Munich, de haber clasificado en Madrid. Te metías un grupo que se estaba volviendo a armar, con entrenadores nuevos. Después, por lo que propone Rodolfo (Ambrosio), también me vino bien porque implica jugar con la pelota. Puedo tener un poco más de contacto con la pelota de lo que quizás tenía antes. Vengo preparado para jugar duelos, el seven es duelo todo el tiempo. Y también el juego aéreo y los sprints, que son cosas que te da el seven.