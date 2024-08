Juegos Olímpicos París 2024: por qué la piscina es lenta y lleva a que haya pocos récords

Por qué la piscina de los Juegos Olímpicos París 2024 es lenta y dificulta los récords

Hugo González, el gran nadador español, fue uno de los primeros que habló sobre la piscina olímpica. "No cumple las reglas de World Aquatics", dijo.

Por su parte, su entrenador, José Antonio del Castillo, confirmó la percepción general de que "la piscina es lenta".

Y agregó: "No sabemos si es la profundidad pero la piscina parece que no es rápida. Hay cosas raras. No hay un gran nivel, pero en el 100 espalda necesitaron 52.90. No sé si es la profundidad u otros temas".

La piscina tiene una profundidad de 2,17 metros en su centro. En los Juegos de Tokio o de Londres fue de 3 metros.

En tanto, el reglamento de World Aquatics estipula desde hace un año y medio, que debe ser de al menos 2,5 metros.

La construcción de la piscina olímpica de los Juegos Olímpicos París 2024, ya estaba pautada desde antes de la pandemia mundial por coronavirus. Eso explica que sus medidas ya estaban previstas desde antes de que cambiara el reglamento.

También han opinado muchas personas que tuvieron que ver con su construcción y sostienen que "la profundidad no tiene nada que ver con los tiempos".

La controversia está planteada, pues varios de los nadadores expresaron que se trata de "una piscina lenta", y los récords siguen demorando en llegar.