La millonaria pérdida que reportó Ancap en el primer trimestre del año por la parada de la refinería

Ancap presentó este miércoles los resultados contables correspondientes al primer trimestre de 2024, con pérdidas por US$ 48 millones debido a la falta de producción local por la parada de mantenimiento de la refinería de La Teja que la obligó a importar los combustibles para abastecer el 100% de la demanda.

image.png Refinería de La Teja de Ancap.

Los negocios en competencia de Ancap y de sus empresas subsidiarias reportaron una ganancia de US$ 9 millones, pero estos ingresos no llegaron a cubrir las pérdidas por las importaciones de combustibles que sumaron US$ 35 millones.