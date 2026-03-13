La NASA prevé lanzar el 1 de abril la primera misión tripulada a la Luna en más de 50 años

La NASA tiene previsto lanzar el 1 de abril la misión Artemis II que llevará al ser humano de nuevo a la Luna tras más de 50 años, según ha informado la agencia espacial estadounidense.

Este jueves 12 de marzo la NASA ha completado la Revisión de Preparación para el Vuelo (FRR) de la misión Artemis II y obtuvo un resultado favorable para continuar con el proceso de lanzamiento.

La agencia tiene como objetivo trasladar el cohete SLS (Space Launch System) y la nave espacial Orion a la plataforma de lanzamiento 39B el jueves 19 de marzo, con vistas a un intento de lanzamiento el miércoles 1 de abril, a falta de finalizar los últimos trabajos pendientes.

La misión Artemis II, cuyo lanzamiento estaba previsto en el mes de marzo, se retrasó, por lo que la NASA retiró de la plataforma de lanzamiento el cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) y la nave Orión a finales de febrero.

El ser humano volverá a la Luna en el marco de la misión Artemis tras más de 50 años, cuando en la década de los 60 la NASA desarrolló el programa espacial tripulado Apolo, que se dio por finalizado en 1972.

Para la primera misión Artemis tripulada a la Luna, que durará diez días, se seleccionaron cuatro astronautas: el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y la especialista de misión Christina Koch de la NASA, junto con el especialista de misión Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense.

No obstante, para que el ser humano vuelva a pisar la Luna habrá que esperar, al menos, hasta el año 2028, ya que la NASA añadió una nueva misión de prueba a su programa lunar, la Artemis III, prevista para el año 2027.

La NASA justificó que está aumentando la frecuencia de sus misiones bajo el programa Artemis para lograr el objetivo de que astronautas regresen a la Luna y establezcan una presencia duradera. Esto incluye estandarizar la configuración de los vehículos, añadir una misión adicional en 2027 y, a partir de entonces, realizar al menos un aterrizaje en superficie cada año.

Esta nueva misión incluirá un encuentro y acoplamiento con uno o ambos módulos de aterrizaje comerciales de SpaceX y Blue Origin, pruebas en el espacio de los vehículos acoplados, la verificación integrada de los sistemas de soporte vital, comunicaciones y propulsión, así como pruebas de los nuevos trajes de Actividad Extravehicular (xEVA).

El programa Artemis, a diferencia del programa Apolo en el que los astronautas estuvieron en la superficie lunar alrededor de una quincena de días en total, tiene la finalidad de que el ser humano aprenda a vivir y a trabajar durante largos periodos en la superficie de otro mundo, así como aprender a explotar recursos lunares.

Europa Press