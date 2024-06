Laura Raffo le contó a Alejandro Fantino cuál es su "sueño" si llega a la Presidencia

La conversación continuó con una pregunta de Fantino: "Si te tocara ser presidenta, locura máxima, ¿se te pasa algo por la cabeza que no se haya hecho en Uruguay aún? ".

"Nosotros en Uruguay recibimos un montón de compañías de tecnología e innovación. Se instaló MercadoLibre, Globant, está el laboratorio de innovación de Microsoft, vino Google con su datacenter. Pero todo eso está concentrado en un polo que es Montevideo, Punta del Este y como que no sale de ahí", dijo la precandidata.

"Yo me voy a Artigas y miro las minas de amatistas, que son espectaculares, pero que no se conocen en el mundo o me voy al medio de Tacuarembó, donde hay forestación y decís: ¿Qué nos falta? Qué puente podemos tender para conectar este mundo de la innovación que tantas oportunidades da y que nos para como una isla en América del Sur, ¿cómo lo conectamos a esa matriz productiva tradicional?", agregó.

"Yo sueño con eso, sueño con incorporar la innovación a todo", cerró la política blanca.