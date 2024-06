"Nos tenemos que revelar contra eso": Laura Raffo sobre la diferencia entre juguetes para niños y niñas

Elecciones internas Delgado mira a octubre: evita chocar con Raffo, polariza con el FA y dice que no necesita "hacer pretemporada"

"Yo tengo dos hijos varones, mi hermana tiene dos hijos varones y mi hermano tiene dos hijas, que son las más chiquitas. Un día viene Juanita -una de las hijas de su hermano- y le dice a mi hermana, que es una mujer muy independiente y empoderada: yo de grande quiero ser princesa. Y mi hermana la mira y le dice: mi amor, tu no vas a ser princesa, tu papá no es rey y tú tenés que ser lo que desees ser y no tenés que tener límites", contó Raffo.

"La termino convenciendo y empoderando al punto tal que nos llama mi hermano de noche y dice 'ahora Juanita quiere se tatuadora y tener una casa de tatuajes'", dijo mientras Fantino se mostraba asombrado por la situación, entre risas.

"Somos los padres lo que tenemos que educar a los niños en eso", cerró.