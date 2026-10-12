Martes 13: por qué se considera un día de mala suerte y qué cosas recomienda evitar la superstición

Este martes 13 de octubre de 2026 vuelve a cobrar protagonismo una de las supersticiones más extendidas en los países de habla hispana : la creencia de que el martes 13 es un día de mala suerte .

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La fecha está asociada al conocido refrán "En martes 13, ni te cases ni te embarques ni de tu familia te apartes" , una advertencia popular que desaconseja tomar decisiones importantes, como contraer matrimonio o iniciar un viaje.

Aunque no existe evidencia científica que vincule esta jornada con una mayor probabilidad de sufrir desgracias, la superstición se mantiene vigente a partir de una combinación de creencias religiosas, referencias mitológicas y tradiciones culturales .

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La fama negativa del martes 13 surge de la combinación de dos elementos: el número 13 y el día martes , ambos asociados históricamente con acontecimientos desfavorables en distintas tradiciones.

En el caso del número 13, una de las explicaciones más difundidas proviene del cristianismo. Durante la Última Cena de Jesús participaron 13 personas, incluidos los doce apóstoles, entre ellos Judas Iscariote, quien posteriormente lo traicionó.

Esta asociación contribuyó a que el número quedara vinculado simbólicamente con la traición y la mala fortuna.

También existen referencias al número 13 en otras tradiciones. En algunas interpretaciones de la cábala judía aparece relacionado con espíritus malignos, mientras que en el tarot la carta número 13 representa la muerte, aunque también suele interpretarse como un símbolo de transformación.

Por su parte, el martes toma su nombre de Marte, el dios romano de la guerra, asociado con la violencia, los conflictos y la destrucción.

La combinación de ambas referencias dio lugar a la creencia popular de que el martes 13 es una fecha especialmente desfavorable.

¿Qué significa "En martes 13, ni te cases ni te embarques"?

El refrán "En martes 13, ni te cases ni te embarques" es una de las expresiones más conocidas vinculadas con esta superstición.

La frase recomienda evitar dos decisiones consideradas importantes: casarse y emprender un viaje.

Con el paso del tiempo, su significado se extendió a otras situaciones, como iniciar negocios, firmar contratos o tomar decisiones trascendentes.

Sin embargo, se trata de una creencia popular sin fundamento científico, transmitida de generación en generación.

¿Cuál es la diferencia entre el martes 13 y el viernes 13?

Aunque ambas fechas están asociadas con la mala suerte, su principal diferencia está en las tradiciones culturales de cada región.

El martes 13 es considerado de mal augurio principalmente en países de habla hispana, como Uruguay, Argentina, España y Chile, donde la superstición está vinculada con Marte y el simbolismo negativo atribuido al número 13.

En cambio, el viernes 13 es la fecha que genera mayor superstición en países de tradición anglosajona, como Estados Unidos, Reino Unido y Canadá.

Su popularidad se relaciona con distintas creencias religiosas e históricas y fue reforzada por la literatura, el cine y otras expresiones de la cultura popular.

En ambos casos, la asociación con la mala suerte responde a tradiciones y supersticiones, sin que exista evidencia de que esos días impliquen un riesgo mayor que cualquier otra fecha del calendario.