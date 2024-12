Metacognición: el arte de pensarnos

Comprendernos nos permite ampliar la propia consciencia, que es la gran llave maestra del bienestar, la felicidad y la salud. Si estamos viviendo bien la vida y en sintonía con nuestro verdadero ser, te aseguro que somos felices y la vida gira hermosa, con buena salud, disfrutando el bienestar y estando felices. En caso contrario, algo no está funcionando. Si algo no funciona, ya sea que no nos sentimos bien con nosotros mismos o con otros, nuestra salud tiene algún asunto que atender. Nuestro bienestar está débil o ausente y es señal que algo tenemos que aprender. Ese aprendizaje está dentro de uno mismo: ¿cómo accedemos al mismo? Justamente con la llave de la consciencia. Si querés profundizar en el poder de la consciencia, te invito a leer 'Consciencia' y ' Con consciencia logramos la verdadera felicidad'.