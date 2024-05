Andrés Ojeda y Álvaro Delgado copan la tanda, el toque de Gurméndez y la chicana de Radaelli

La campaña se mete en todos los temas y la publicidad es clave. Pero no es de lo único que vamos a hablar en esta décima edición de Galleta.

También dicen que son dos salidas por canal (dos días) y que dura casi cinco minutos porque fue tal la magnitud de obras del “primer piso” que no pudieron sintetizarlo más. “Acá lo que molesta no es la norma que no se viola. Es la cantidad de hechos que de por sí respaldan el accionar del gobierno”, nos dijo Martín Lema cuando le consultamos.

Entre los blancos también hubo otras dos lecturas. Que el video es más de octubre/noviembre que de junio y que ya se está posicionando como el líder de la coalición.

572 minutos sin control

Delgado no es el único que está emitiendo spots en la tanda de los canales. Desde que arrancó el año fueron varios los políticos y sectores que pautaron, tal como muestra un informe de la consultora Mediciones & Mercado al que accedimos.

El trabajo va desde el 1° de enero hasta el 9 de mayo. Hubo 34.359 segundos –más de 572 minutos– de propaganda política. Los que más pautaron, ocupando seis de cada diez segundos, fueron Ojeda y Delgado. Emitieron casi tres horas cada uno (10.528 segundos el colorado y 10.453 el blanco). Los avisos del primero están saliendo desde febrero mientras que los del segundo desde marzo.

El tercero en meter más pauta fue Jorge Gandini, seguido de Guzmán Acosta y Lara. En quinto lugar aparece el Frente Amplio con dos listas: la 9 de Fernando Amado y la 90 de los socialistas.

Como te contamos hace algunas ediciones, el minuto en TV cuesta $ 50.000 (más IVA) en el prime time y $ 20.000 en el horario lateral.

El FA evalúa denuncia

Fueron varios los dirigentes del Frente Amplio que cuestionaron en redes el spot del precandidato blanco. “Es cuestión de tener plata, no de cumplir la ley. Al menos para algunos”, escribió, por ejemplo, el senador José Carlos Mahía.

En el Secretariado Ejecutivo de este lunes los dirigentes de la coalición de izquierda evaluaron presentar una denuncia ante la Corte Electoral, pero aún no tomaron una decisión.

Las manos atadas de la Corte

Todos los candidatos que han pautado nos han dicho que sus avisos no violan la ley y que entran en las excepciones del segundo artículo, que habilita la “difusión de información sobre actos políticos y actividades habituales del funcionamiento de los partidos así como la realización de entrevistas periodísticas”.

La Corte Electoral actúa solo por denuncias y no puede meter sanciones económicas porque no está previsto en la normativa. Sin embargo, en 2019 fijó posición tras una denuncia contra Juan Sartori y Edgardo Novick. Esta fue su consideración:

f8740455-2c67-c9a4-edcd-1bc71f0fdf92.jpg

Veremos qué pasa si reciben denuncias. ¿Cambiarán de opinión?

Economía a julio

Si bien es un tema que están evaluando permanentemente, los técnicos del equipo de Álvaro Delgado vinculados a temas económicos no saldrán a la cancha a dar batalla hasta después de las internas. Los delgadistas entienden que ese debate es con el Frente Amplio y, por ahora, la que habla es la gestión de gobierno.

Algunos de los voceros siguen ocupando cargos e incluso están inhibidos de hacer política partidaria. Uno de los nombres más importantes es el de Diego Labat, que incluso se maneja como posible ministro de Economía. Está en las gateras dispuesto a dejar la presidencia del Banco Central para encabezar las discusiones. El otro gran activo es Azucena Arbeleche, pero ha dicho que sigue en Colonia y Paraguay hasta marzo del '25.

Hasta ahora, fue el coordinador del programa, Agustín Iturralde, el que salió en los medios defendiendo las medidas de un próximo gobierno del nacionalista.

La cena de Gurméndez

9010e9c5-db42-76e9-bc84-5878d39c6df6.jpg

Si nos venís leyendo desde que arrancamos, sabés que una de las cosas que nos gusta contarte es cómo les va a los candidatos en las cenas de recaudación. Todos las hacen porque son uno de sus principales ingresos y estamos ansiosos esperando que lo que le declaren a la Corte Electoral sea lo mismo que te venimos contando.

El jueves pasado le tocó al colorado Gabriel Gurméndez. La hizo en el Sofitel, asistieron unas 170 personas que pagaron tickets por US$ 1.000.

Fue más descontracturada que otras: tuvo una charla-entrevista con Catalina Ferrand en la que habló sobre sus inicios y agradeció a los aportantes. El plato principal estuvo a cargo del chef Maximiliano Matsumoto aunque la principal novedad fue musical: hubo un toque en vivo de la banda de Máximo Gurméndez, el hermano del candidato.

Manini-Radaelli: nuevo round

La semana pasada, Guido Manini Ríos organizó una reunión con las agrupaciones de Montevideo y Canelones para informarles que Cabildo Abierto competirá en coalición en esas intendencias y en Salto.

El evento se desarrolló con normalidad hasta que el Chino Radaelli pidió la palabra y sorprendió a los que estaban presentes y por Zoom. Cuestionó si era una consulta o si en realidad estaba bajando línea y las agrupaciones tenían que acatar.

Manini Ríos respondió que no se había firmado nada y que en la reunión lo estaban conversando con las agrupaciones. Seguirá.

Reincidentes

En la primera edición de Galleta de campaña te contábamos que la directora del BPS Araceli Desiderio había participado de una reunión política de Cabildo Abierto pese a que a la Constitución se lo prohíbe. No solo participó de un evento sino que apareció en las fotos que se subieron al sitio web del partido. Pero no es la única.

El director del Banco República, el también cabildante Pablo Sitjar, estuvo el fin de semana en un acto del Espacio de los pueblos libres en Canelones y las fotos de las redes del sector también lo dejaron en evidencia. Como director de un ente autónomo, Sitjar debería abstenerse, “bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto”, según dice el artículo 77 de la carta magna.

Cuando le preguntamos, Sitjar reconoció haber estado en el evento pero dijo que fue a llevar a una persona con “problemas de movilidad”. Tanto Sitjar como Desiderio están militando junto a Radaelli en el Espacio de los pueblos libres.

91a38371-fd2e-d20c-5481-fb7c070fefba.jpg

Esta décima edición de Galleta de Campaña tuvo aportes de los escribas y de Ramiro Pisabarro.