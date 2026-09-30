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MTOP habilitó una nueva rampa del viaducto de la rambla portuaria: cómo cambia el tránsito desde este miércoles

Según el MTOP, la nueva conexión permitirá una salida más ágil desde la zona de La Aguada, mejorará la conectividad con la rambla portuaria

30 de septiembre de 2026 8:14 hs
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La circulación por la rampa del viaducto de la rambla portuaria que conecta con la calle Colombia quedará habilitada este miércoles 30 de setiembre, informó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

Con la apertura, los vehículos que circulen por calle Colombia podrán incorporarse directamente al viaducto y continuar su recorrido en dirección oeste.

Según el MTOP, la nueva conexión permitirá una salida más ágil desde la zona de La Aguada, mejorará la conectividad con la rambla portuaria y permitirá reducir los tiempos de desplazamiento.

Además, la cartera señaló que la habilitación contribuirá a ordenar los flujos de tránsito en ese sector de Montevideo y facilitará el acceso a los principales corredores viales vinculados al puerto y al oeste de la ciudad.

Desde las 08:00 de este miércoles, quienes circulen por Colombia podrán tomar la nueva rampa para ingresar directamente al viaducto y continuar hacia el oeste.

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