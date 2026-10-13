China envía a Sudamérica el buque de pilotaje más grande del mundo

China envió a Brasil el buque de hinca de pilotes más grande del mundo para participar en la construcción de un puente que conectará la ciudad de Salvador con la isla de Itaparica , en el estado de Bahía .

La embarcación, denominada CRCC Bridge Piling No 1 , partió del puerto de Lyusi, en Nantong , provincia de Jiangsu, con destino a la bahía de Todos los Santos , donde se desarrollarán los trabajos de cimentación de la estructura.

El proyecto forma parte de la cooperación entre empresas de ambos países para emplazar una conexión vial que reducirá los tiempos de traslado en una zona estratégica del nordeste de Brasil .

The world's largest pile-driving vessel is heading for Brazil to support the Salvador-Itaparica Bridge project. The China-developed ship can work in water 70 meters deep and lift piles up to 700 tonnes, and is built for seabed conditions 64 meters below the surface. Once finished, the bridge will cut the crossing from an hour by ferry to 15 minutes by road.----------A maior embarcação de cravação de estacas do mundo está a caminho ao Brasil para apoiar o projeto da Ponte Salvador-Itaparica. O navio, desenvolvido na China, pode operar em águas com 70 metros de profundidade e içar estacas de até 700 toneladas, sendo projetado para atuar em condições de leito marinho a 64 metros abaixo da superfície. Após a conclusão, a ponte reduzirá o tempo de travessia de uma hora de balsa para 15 minutos por via terrestre.

El buque fue diseñado para operar en aguas profundas y condiciones marítimas complejas, con capacidad para instalar pilotes en sectores donde las corrientes y el oleaje dificultan las tareas de ingeniería.

¿Cómo es el buque de pilotaje más grande del mundo que China envió a Sudamérica?

El CRCC Bridge Piling No 1 mide 130,5 metros de eslora y dispone de una torre de hinca de pilotes de 156 metros de altura, con capacidad para izar hasta 700 toneladas. Puede trabajar en aguas de hasta 70 metros de profundidad, una prestación clave para instalar los cimientos del viaducto en sectores de la bahía que alcanzan los 64 metros.

Para realizar estas maniobras, incorpora un sistema de posicionamiento dinámico que combina anclajes con navegación satelital de alta precisión mediante BeiDou, desarrollado por China. La tecnología permite colocar los pilotes con precisión centimétrica incluso en condiciones marítimas complejas. Además, un circuito hidráulico recupera el 40 % de la energía empleada durante los movimientos de descenso e inclinación de la torre, informó China Daily.

CRCC Bridge Piling No 1

La nave fue construida por China Railway Construction Bridge Engineering Bureau Group, empresa que participa en el proyecto vial. El viaje hasta Brasil demandará alrededor de 45 días, de acuerdo con información de la agencia Xinhua difundida por la Embajada de China en ese país.

"La compleja geología oceánica, las fuertes corrientes y las condiciones variables del oleaje han convertido durante mucho tiempo este emplazamiento en un importante desafío de ingeniería", explicó Song Jian, director de la compañía.

El viaducto Salvador-Itaparica tendrá 46,8 kilómetros de extensión y un tramo principal de 682 metros. Su puesta en funcionamiento permitirá reducir de aproximadamente una hora a 15 minutos el trayecto entre Salvador y la isla, que actualmente se realiza en ferry. También acortará unos 200 kilómetros los recorridos de transporte de granos, algodón y frutas tropicales desde el oeste de Bahía.