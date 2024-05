"Este vació será eterno": una madre en Brasil anunció que una de sus bebes murió mientras las rescataban

Una joven madre de 24 años anunció mediante sus redes sociales que su bebé de seis meses, Agnes, murió mientras la rescataban de las inundaciones en Río Grande do Sul , en Brasil .

En la publicación, acompañada de una foto de la hermana gemela de la bebé junto a la ropa de su otra hija fallecida , la madre comenzó criticando a las personas que compartieron supuestas fotografía de la bebé muerta y señaló que mucha gente no fue capaz de "respetar su dolor".

El relato de la madre

"Como mucha gente no fue capaz de respetar mi dolor y mi tiempo, ¡vine aquí para hablar!", dijo y agregó: "Lamentablemente la historia no terminó como yo quería, ahora este vacío en la foto será eterno, ahora el anhelo y el recuerdo harán su hogar. Ahora no tengo una palabra que pueda describir mi dolor porque ¡¿cómo voy a vivir sin una pieza de mi rompecabezas?!".

La madre relató la angustia que vive desde hace una semana cuando sucedió el trágico hecho. Ella, junto a sus cuatro hijos, logró salir de la casa para escapar de las inundaciones. Sin embargo, en determinado momento el barco volcó y Agnes desapareció.

"¿Cómo voy a seguir caminando sin culparme por todo? ¡Sé que no fue culpa de nadie! ¡NADIE! mucho menos a las personas que se pusieron a disposición para salvarnos, a todos los que estuvieron dando su vida para que la salváramos, todo mi agradecimiento, ustedes son mis héroes", expresó la joven.

"Mi tan esperada Agnes, mamá nunca, jamás, dejará que te olviden, porque donde quiera que pueda, te haré. Lleva tu nombre al lado de Dios", escribió la madre.

"Cuando te abracé, le pedí a Dios que nunca me dejara olvidar los momentos de cariño, de olores, de besos, te amo por la eternidad, extraño la simpatía, y perdona a mamá por no poder atraparte hija, perdona a mamá, amor, perdóname", cerró.

La mamá no contó si la confirmación de la muerte de su hija provenía de las autoridades de Rio Grande do Sul. La última actualización, publicada por la Defensa Civil este domingo al mediodía, informa que, hasta el momento, 145 personas murieron a consecuencia de la catástrofe climática y otras 132 siguen desaparecidas.

