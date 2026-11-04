Europa necesita crecer más rápido y mira la agenda de reformas de Latinoamérica

(Desde Madrid) Con la presencia del presidente chileno José Antonio Kast , la directora gerente del FMI Kristalina Georgieva y la presidenta ejecutiva del Banco Santander, Ana Botín , la Conferencia Internacional de Banca de Banco Santander, de la que participó El Observador, volvió a centrarse este año en la necesidad de revertir el bajo crecimiento crónico de la economía mundial —un fenómeno compartido por el Uruguay— para construir una economía más resiliente.

Bajo el título “ Impulsando el crecimiento, fortaleciendo la resiliencia ” (Powering Growth, Building Resilience), la anfitriona Ana Botín insistió —en el auditorio de la Ciudad Financiera Grupo Santander, en el madrileño municipio de Boadilla del Monte— en su reclamo de una “ regulación inteligente ” que le permita a la banca europea responder a los desafíos que enfrenta el Viejo Continente, sobre todo en cuatro áreas clave: inteligencia artificial y data centers, modernización de las redes energéticas, defensa y el acceso a la vivienda .

La presidenta ejecutiva comenzó su exposición con un minuto de silencio por las víctimas del accidente de trenes ocurrido días atrás en España, tras el cual señaló que si bien la economía global se ha mostrado resiliente ante la pandemia, guerras e inflación, el ritmo de crecimiento se redujo a la mitad, por lo que se van estrechando los márgenes para amortiguar ese tipo de eventos. Un bajo crecimiento crónico pone en riesgo la seguridad, el sistema de pensiones y la estabilidad social , sostuvo Botín, por lo que resulta imprescindible que gobiernos y empresas aceleren el crecimiento con un trabajo conjunto.

La titular de Santander consideró que el sector público europeo se encuentra al límite fiscal —con déficits medios del 3,5% y una rentabilidad de la deuda soberana en máximos de catorce años—, por lo que el sistema financiero se vuelve indispensable para canalizar la inversión. Europa, dijo, cuenta con la ventaja de poseer un ahorro acumulado en los hogares de 13 billones de euros, pero gran parte se fuga al exterior —principalmente a los Estados Unidos—, por lo que es prioritario retenerlo mediante un mercado bancario único y la unión de mercados de capitales.

Bajo el título "Impulsando el crecimiento, fortaleciendo la resiliencia" (Powering Growth, Building Resilience), la anfitriona Ana Botín insistió en su reclamo de una "regulación inteligente" que permita a la banca europea responder a los desafíos actuales

La banca europea tiene un excedente de capital estimado en 273.000 millones de euros retenido por exigencias regulatorias, que según Botín permitiría financiar 16 millones de hipotecas o inyectar 150.000 euros a cada pyme europea o cubrir más de tres años de necesidades en defensa, energía y digitalización. Para movilizar estos recursos, Botín llamó a “simplificar” y “recalibrar” el marco regulatorio, reiterando el llamado que hiciera en la Conferencia Internacional de Banca del año pasado en Nueva York y evitando, nuevamente, el endiablado término “desregulación”. En ese marco, enunció el principio de “mismos riesgos, mismas reglas”, en alusión a la desigual competencia que muchas veces enfrentan los bancos con las fintech.

Botín concluyó con optimismo recordando el respaldo de la Comisión Europea a un sistema financiero con mayor apetito de riesgo y orientado al crecimiento, y sintetizó su propuesta bajo la premisa de que “la resiliencia es el cimiento, el crecimiento el objetivo, la inversión el puente y una regulación inteligente el catalizador para afianzar la confianza y el desarrollo de Europa”.

“Hay que cortarle la cabeza al populismo”

La presidenta ejecutiva de Banco Santander Ana Botín junto a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional Kristalina Georgieva

Coincidiendo con Botín, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional Kristalina Georgieva señaló la urgencia de reactivar los motores de la productividad para evitar que el mundo quede atrapado en una senda prolongada de bajo crecimiento y elevado endeudamiento público. Georgieva enfatizó que la resiliencia demostrada tras los recientes shocks globales no debe traducirse en complacencia, e instó a las economías avanzadas y emergentes a reconstruir sus colchones fiscales sin desatender la inversión estratégica.

En ese sentido, subrayó que la combinación de reformas estructurales orientadas al mercado, la integración comercial y la facilitación de la transición digital y verde constituyen la vía insoslayable para devolver el dinamismo a la economía internacional. En uno de los pasajes más resonantes de su exposición, Georgieva remarcó el costo económico de las recetas demagógicas y sentenció: “hay que cortarle la cabeza al populismo”, al tiempo que hacía el inequívoco ademán de pasarse el índice por el cuello a modo de guillotina.

Chile “transforma incertidumbre en decisiones”

El presidente de Chile José Antonio Kast, la presidenta ejecutiva de Banco Santander Ana Botín y el CEO de Banco Santander Chile Andrés Trautmann Buc

Ante el panorama europeo, los representantes latinoamericanos aprovecharon el foro para presentarse como el destino donde las reformas ya están en marcha para absorber ese capital. El presidente de Chile José Antonio Kast presentó a su país como una “apuesta segura” y un socio estratégico para canalizar el capital europeo, afirmando que su administración está “transformando la incertidumbre en decisiones, las postergaciones en acciones y las barreras en oportunidades”.

Frente a un contexto global desafiante y tras un año de contracción en la producción de cobre, el mandatario exhibió credenciales de disciplina macroeconómica: un déficit fiscal contenido en el 1,8 % del PIB, una rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%, estabilidad tributaria garantizada por hasta 20 años para grandes capitales y una drástica reducción de la burocracia mediante la flamante ley de autorizaciones sectoriales.

Para el mandatario, la alianza con España y Europa resulta clave para apalancar la transición energética global a través del litio, el cobre y el desarrollo de energías renovables como la solar, la eólica y el hidrógeno verde. Con anuncios de inversión que superan los 95.000 millones de dólares para el próximo lustro y una proyección de crecimiento de la inversión del 8,1 % hacia 2027, Kast invitó a las corporaciones europeas a radicarse con confianza y a integrarse al tejido productivo local, destacando que la institucionalidad, la seguridad jurídica y el control fronterizo consolidan a Chile como un polo de estabilidad alejado de las tensiones geopolíticas.

La perspectiva regional se completó con las intervenciones del joven secretario de Relaciones Exteriores de México Roberto Velasco y del secretario de Desregulación argentino Alejandro Cacace, quienes expusieron las transformaciones que atraviesan sus respectivos países para posicionarse ante el flujo de capitales globales. Mientras el mexicano hizo hincapié en las ventajas estratégicas del nearshoring, la consolidación de las cadenas de suministro de manufactura avanzada y la complementariedad comercial con los bloques desarrollados, el argentino detalló su programa de desregulación acelerada, simplificación normativa y apertura de mercados, orientado a eliminar distorsiones burocráticas y brindar previsibilidad jurídica para atraer inversiones de largo plazo en infraestructura, energía y minería.

La jornada contó con exposiciones de destacadas figuras del ámbito económico, regulatorio, de defensa y corporativo internacional, entre las que sobresalen la comisaria europea de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales María Luís Albuquerque y el excomisario europeo de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales Jonathan Hill, el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, entrevistado por Héctor Grisi, CEO de Banco Santander; y el director general del Banco de Pagos Internacionales Pablo Hernández de Cos.