Banco Santander destinará US$ 100 millones para impulsar proyectos sostenibles en Uruguay

Banco Santander lanzó en Uruguay Impulso Verde, su nueva iniciativa de Green Finance, a través de la cual destinará US$ 100 millones para financiar proyectos sostenibles en todo el país.

La propuesta está dirigida a empresas de todos los tamaños que desarrollen inversiones vinculadas a energías renovables, eficiencia energética, movilidad sostenible, agro, industria y real estate , contribuyendo a una economía más competitiva y sustentable.

Las organizaciones podrán acceder a financiamiento en dólares estadounidenses o unidades indexadas, con plazos de hasta 10 años y beneficios en la prima de riesgo de hasta un 50% , según las características del proyecto.

Además del financiamiento, Impulso Verde ofrece acompañamiento especializado durante todo el proceso , incluyendo apoyo en el diseño, la ejecución y el seguimiento de los impactos ambientales, sociales y de gobernanza de cada iniciativa. El programa también brinda acceso a la red y al conocimiento internacional de Santander en materia de finanzas sostenibles.

“La sostenibilidad ya no es solamente una agenda ambiental; es también una oportunidad de desarrollo y competitividad para las empresas. Con Green Finance buscamos acompañar a nuestros clientes en la identificación y financiación de proyectos que generen valor económico y, al mismo tiempo, contribuyan a los desafíos ambientales que enfrenta nuestro país y región”, destacó Esteban Gherardi, director de Banca Empresas de Banco Santander.

Por su parte, Ignacio Rivela, Head de Green Finance, Capital Markets & Negocio Internacional de Banco Santander Uruguay, señaló que “el programa combina nuestra experiencia global en finanzas verdes con el conocimiento adquirido a través de los proyectos que hemos acompañado en Uruguay durante los últimos años, permitiendo que empresas de todos los tamaños encuentren en Santander un socio estratégico para concretar sus iniciativas”.

Experiencia local y liderazgo global

Santander lideró en 2025 la financiación de energías renovables a nivel global, con una cuota de mercado del 5,58%, según Infralogic. Durante ese año, su financiación verde alcanzó los 34.000 millones de euros, un 29% más que en 2024.

En Uruguay, el banco ha tenido un rol destacado en algunas de las principales iniciativas vinculadas a la sostenibilidad y la transición energética. Entre ellas se encuentra la emisión del primer bono soberano vinculado a sostenibilidad (SLB) del mundo, donde actuó como agente estructurador y colocador.

Asimismo, participó en el financiamiento del Proyecto Kahirós de hidrógeno verde, el programa Plan Vale para la recuperación y valorización de envases posconsumo, la incorporación de ómnibus eléctricos para Cutcsa y el desarrollo del ferry eléctrico más grande del mundo para Buquebus. También fue sponsor de la última edición del Congreso LATAM Renovables – Energía Inteligente.

Las empresas interesadas en acceder a las soluciones de financiamiento sostenible de Impulso Verde pueden obtener más información a través de sus ejecutivos comerciales o en los canales de atención de Banco Santander. Además, es posible conocer los detalles de esta iniciativa y evaluar las distintas opciones de financiamiento disponibles en el sitio web del programa.