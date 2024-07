La oposición se moviliza en Venezuela tras protestas que dejan 12 muertos

Miles de opositores salieron a las calles de Venezuela gritando "¡Libertad!" para reivindicar la victoria en las urnas de su candidato Edmundo González Urrutia, quien a su vez instó a no reprimir al pueblo tras unas protestas que dejaron al menos 12 muertos y cientos de detenidos.

"Tenemos que mantenernos en las calles, no podemos permitir que nos roben los votos tan descaradamente. Esto tiene que cambiar", dijo a la AFP Carley Patiño, administradora de 47 años.

Centro Carter dijo que elección en Venezuela "no puede ser considerada como democrática"

Mientras, la comunidad internacional presiona por un recuento de votos transparente.

Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Estados Unidos, Joe Biden, coincidieron en pedir que se publiquen "de forma inmediata" las actas de votación, al señalar que las elecciones de Venezuela representan "un momento crítico para la democracia en el hemisferio".

En la misma línea se expresó el miércoles el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, quien solicitó un "acceso inmediato a las actas de votación de todas las mesas electorales".

"Hasta que las autoridades no publiquen las actas y no sean verificadas, los resultados anunciados no podrán ser reconocidos", insistió Borrell.

Para el Centro Carter, las presidenciales no se adecuaron a "parámetros y estándares internacionales de integridad electoral".

"No puede ser considerada como democrática", indicó en un comunicado el Centro Carter, invitado por el CNE para observar los comicios.

Perú reconoció a González Urrutia como "legítimo" presidente electo de Venezuela, lo cual llevó al canciller venezolano, Yván Gil, a informar en X de la ruptura de relaciones con Perú.

Más tarde, al Presidencia de Perú indicó "lamentar" la decisión y señaló que Caracas la había tomado "ante la imposibilidad de demostrar fehacientemente su atribuido triunfo electoral, exhibiendo todas las actas con verificación internacional como solicitan los países y múltiples organismos internacionales".

- "Lo hago responsable" -

En la concentración en Caracas, González Urrutia llamó al cuerpo castrense a permanecer en calma ante las manifestaciones. "Señores de la Fuerza Armada: no hay razón alguna para reprimir al pueblo de Venezuela, no hay razón alguna para tanta persecución", dijo.

Maduro responsabilizó a González Urrutia y a Machado por la violencia en las manifestaciones, y aseguró que "la justicia va a llegar".

"Lo hago responsable señor González Urrutia de todo lo que está sucediendo en Venezuela, de la violencia criminal, de los delincuentes, de los heridos, de los fallecidos, de la destrucción", dijo este martes.

"La justicia se hará contra diablos y contra demonias. Habrá justicia. Salga de su guarida, señor cobarde", gritó después Maduro, en alusión a González Urrutia y Machado, ante cientos de seguidores que marcharon hasta el palacio presidencial de Miraflores.

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, y el jefe de la diplomacia de la UE llamaron a respetar la protesta pacífica de opositores.

- "Cifra de muertos alarmante" -

La organización de defensa de los derechos humanos Foro Penal contabiliza al menos 11 civiles fallecidos en las protestas, entre ellos dos menores de edad.

"Nos preocupa el uso de armas de fuego en estas manifestaciones, que en un solo día se hayan producido once muertos en manifestaciones es una cifra alarmante", consideró Alfredo Romero, director del Foro Penal.

El fiscal general, Tarek William Saab, reportó a su vez la muerte de un militar, y anunció la detención de 749 personas.

La ONG Encuesta Nacional de Hospitales informa de 84 civiles heridos en las protestas, mientras el ministerio de Defensa da cuenta de 23 efectivos militares lesionados.

El dirigente opositor Freddy Superlano fue arrestado el martes en lo que la oposición considera una "escalada represiva". Su partido, Voluntad Popular, denunció "torturas" para "hacerlo confesar el falso plan montado por voceros del régimen".

La Fuerza Armada, principal sostén del gobierno, expresó su "absoluta lealtad y apoyo incondicional" a Maduro, dijo el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, que se unió a la tesis del golpe contra el gobierno.

El presidente de México, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, pidió no meter "las narices" en Venezuela a quienes cuestionan e incluso denuncian un fraude en las elecciones. En Ciudad de México, cientos de venezolanos se reunieron en el emblemático Ángel de la Independencia con reclamos de "fraude" electoral.

Antes de romper relaciones con Perú, Caracas había expulsado al personal diplomático de ese país, junto al de Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Uruguay ante lo que consideró acciones "injerencistas".

En la embajada argentina están refugiados desde hace semanas seis colaboradores de Machado, quien denunció un asedio policial a la sede diplomática a la que le cortaron la electricidad el martes. Argentina afirmó que se trata un "hostigamiento" en contra de su sede diplomática. AFP