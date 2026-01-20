¿Por qué Emmanuel Macron usó lentes de sol en su discurso de Davos? Qué le pasó al presidente francés

Un hecho inusual en la apariencia de Emmanuel Macron llamó la atención en los últimos días y también este martes, durante el discurso que el presidente francés dio en el Foro Económico Mundial de Davos .

Macron apareció luciendo unos lentes de sol , algo que ya había hecho en los últimos días en diversas actividades oficiales .

El propio presidente se refirió al asunto. " Disculpen los lentes de sol, están relacionados a un problema ocular menor, pero estoy obligado a usarlos por un tiempo. Así que tendrán que aguantarme así ", dijo en una reunión en el Palacio del Elíseo celebrada la semana pasada.

Un año de Trump 2.0 en números: radiografía de una transformación estructural que sacudió al mundo

Qué es la "bazuca comercial" de la UE que Francia pide activar para responder a las amenazas arancelarias de Trump por Groenlandia

En otra actividad oficial en la que participó aseguró que la condición ocular que lo afecta se trata de algo " completamente inofensivo " y que se debe a un derrame en uno de sus ojos, que lo hace tener una apariencia poco estética , según él mismo definió.

"Quiero pedir disculpas por el carácter poco estético de mi ojo. Es algo sin importancia", aseguró el mandatario francés días atrás.

Distintos medios internacionales señalaron que los médicos recomendaron a Macron usar lentes de sol por fotosensibilidad.

El discurso de Macron en Davos

Macron instó este martes a sus socios de la Unión Europea a no dudar en aplicar el mecanismo anticoerción cuando los miembros no son respetados ni se respetan las reglas de juego, y abogó por mantener la "calma" y "no aceptar pasivamente la ley del más fuerte".

"No debemos dudar tener dudas en usarlo", dijo Macron en su discurso en el Foro de Davos (Suiza) al referirse al mecanismo anticoerción, conocido como "bazuca comercial", del que la UE se dotó a finales de 2023 y que aún no ha sido estrenado.

"Europa tiene herramientas muy poderosas y debemos utilizarlas cuando no se nos respeta y cuando no se respetan las reglas del juego", continuó el presidente francés.

Estas palabras de Macron llegan después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazase con aplicar aranceles adicionales del 10 % a los países europeos que hagan maniobras militares en Groenlandia (Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos y Suecia, además de Noruega y el Reino Unido), así como del 200% sobre vinos y champanes franceses por la negativa del mandatario galo de entrar en la Junta de Paz para Gaza ideada por el republicano.

"Con Groenlandia, no hemos amenazado a nadie, hemos apoyado a un aliado, Dinamarca", dijo Macron en su discurso en Davos, en el que manifestó que los aranceles con los que Trump ha amenazado a los países que se oponen a su ambición son "inaceptables, sobre todo si se usan (por parte de Washigton) para sacar una ventaja territorial".

"No debemos aceptar pasivamente la ley del más fuerte, ya que esto conduce a una política del más fuerte y a un enfoque neocolonial. El neocolonialismo no es la solución", subrayó el presidente francés.

En el mismo foro, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió a Trump de que sería "un error, especialmente entre aliados de larga data", aplicar esos aranceles, sobre todo tras el pacto entre Washington y Bruselas para que los bienes producidos en la UE queden sujetos a un arancel general del 15 % en EE.UU.

Ante una audiencia compuesta por dirigentes políticos y económicos, Macron instó a asumir la "responsabilidad" de afrontar esas tendencias y "actos brutales".

"Europa debe defender el multilateralismo, que sirve a nuestros intereses y a los de todos aquellos que se niegan a someterse a la fuerza bruta", añadió, por lo que defendió que la UE se dote de "más soberanía y autonomía" en un mundo que se dirige a "la ley del más fuerte", al tiempo que hizo un alegato por la cooperación internacional, en foros como Naciones Unidas o el G7, que Francia preside este semestre.

"Preferimos el respeto a las bestias, la ciencia a las teorías conspirativas y el Estado de derecho a la brutalidad", afirmó Macron, quien elogió que Europa sea "un lugar donde el Estado de derecho y la previsibilidad siguen siendo la norma".

Con información de EFE