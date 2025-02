Reino Unido publica una antología pionera de jóvenes poetas latinoamericanos LGTBQ, entre ellos una uruguaya

Reino Unido: un ejemplar de Hemisferio Cuir, An Anthology of Young Queer Latin American Poetry, seleccionado y traducido por Leo Boix se exhibe en Londres el 21 de febrero de 2025.

"Hasta ahora, solo habíamos trabajado con autores en inglés, pero cuando Leo Boix me propuso este proyecto no pude decir que no. Soy un gran admirador del trabajo de Leo y la idea de jóvenes poetas latinoamericanos 'queer' me resultaba muy interesante", explica a AFP el responsable de la editorial 'Fourteen Poems', Ben Townley-Canning.