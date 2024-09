Murió la actriz Maggie Smith, la profesora McGonagall de Harry Potter y estrella de Downton Abbey

MV5BZWZiMWZmNDUtNzJhNi00MDY2LWExNjctZDVhNzA5YjE5OGVkXkEyXkFqcGc@._V1_FMjpg_UX2160_.jpg

Luego recibió otro en 1978, esta vez como Mejor actriz de reparto, por su rol en California Suite. Además, recibió lo que se llama "la triple corona de la actuación" en Estados Unidos, ya que además del Oscar, ganó también el Tony, que premia las obras más destacadas de Broadway, y el Emmy, por su trabajo en televisión.

Entre otros reconocimientos, en 1990 fue nombrada como Dama comandante del Imperio Británico por la corona de su país.

Si bien a lo largo de su carrera siempre tuvo prestigio y reconocimiento, a lo largo de las dos últimas décadas de su vida y obra sumó una nueva camada de público, por su trabajo en Harry Potter y luego por su papel en la serie Downton Abbey.

De todas formas, en 2019 reveló que no guardaba un particular cariño por esos papeles. "Estoy muy agradecida por mi trabajo en Harry Potter y en Downton Abbey, pero no son lo que diría trabajos satisfactorios. No sentí que estuviera actuando de verdad en esos proyectos", confesó al Evening Standard británico.