Suiza: detienen a varias personas tras el uso de una cápsula de suicidio asistido

La ministra del Interior suiza, Elisabeth Baume Schneider, declaró recientemente ante el Parlamento que la cápsula no cumple con la legislación vigente del país. Según Baume Schneider, el Sarco no satisface los requisitos de seguridad establecidos para productos, y su uso de nitrógeno no está en conformidad con la ley de productos químicos. Las autoridades continúan investigando el caso mientras el debate sobre el uso de esta tecnología sigue abierto.

Con información de AFP