Una cuenta saldada, la otra aún abierta

Estas terribles experiencias nos unieron nuevamente treinta años después, cuando nos encontramos, el 10 de octubre del 2023, tres días después del desastre de aquél sábado negro. Desde entonces, estamos juntos, Itzik, cuyos dos hijos Iair e Eitan fueron secuestrados brutalmente de sus casas por la organización terrorista Hamás, y Danny, voluntario diplomático en el Foro de las Familias de Secuestrados. Quiso el destino que en estas trágicas circunstancias nuestros caminos se encontraran. Hace 365 días somos parte de una lucha justa y sin precedentes por la liberación inmediata e incondicional de los 101 secuestrados.

Cabe recordar que el 7 de octubre de 2023 el Hamás invadió Israel, atacó a la población civil, asesinando a más de 1300 personas inocentes, israelíes y de 28 diferentes nacionalidades, incendiando, mutilando, violando y secuestrando a nuestros hijos, hijas, hermanas, hermanos, jóvenes y ancianos. 256 de nosotros, algunos muertos, fueron llevados en cautiverio en Gaza. Al día de hoy, quedan 101 secuestrados como rehenes en condiciones infra humanas en los túneles de la franja de Gaza.

El tiempo que pasó de sufrimiento atroz de los secuestrados y de sus familias en Israel, no debe y no puede poner la tragedia a un lado. Debemos seguir exigiendo justicia, paz y tranquilidad. Pero más que nada, la liberación inmediata y el regreso de nuestros seres queridos a casa. Se trata de una crisis humanitaria sin precedentes que no puede compararse, ni ponerse en ninguna ecuación política. No es suficiente declarar este objetivo en una resolución del Consejo de Seguridad de las ONU, sino que hay que hacerlo ya. Los secuestrados ya no tienen tiempo. No tienen aire, comida, ni ven la luz del día, quizás algunos mueren cada día.

Para el Estado de Israel y su pueblo la liberación de los rehenes debe ser el objetivo principal. La Comunidad Internacional y la gente de bien tienen también un desafío, la obligación moral, ética y el deber fundamental de hacer todo, absolutamente todo para demandar y exigir la liberación de los secuestrados. Confiamos en ustedes.