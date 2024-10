"A algún dirigente político habría que hacerle un tour guiado por el Uruguay", dijo Lacalle Pou sobre la campaña electoral

CAMPAÑA ELECTORAL Lacalle Pou volvió a alertar sobre el "desastre" del plebiscito de la seguridad social: "No hay ambiente que lo pueda arreglar"

" Se respetó a la gente . Este gobierno va a terminar sin un peso tirado ni en el río ni en obras faraónicas que después no salían ", aseguró.

Agregó que durante su administración se optimizaron los recursos.

"En estos días de campaña electoral, en la que no puedo participar y no lo voy a hacer, pero uno escucha algunas declaraciones que están lejos de la realidad. A mí me da la sensación de que a algún dirigente político habría que hacerle un tour guiado por el Uruguay", apuntó, aunque sin nombrar a nadie.