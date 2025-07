"Acto de demasiada soberbia": Sánchez critica la postura de la oposición ante diálogo sobre seguridad social

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez , valoró este martes la decisión de los partidos Nacional, Colorado e Independiente de no participar del diálogo social convocado por el gobierno para reformar la seguridad social . En una rueda de prensa, Sánchez destacó que la ausencia de la oposición en esta instancia es una actitud que considera “ un acto de demasiada soberbia ”. Además, subrayó que si la cantidad de representantes por partido no conformaba, se podría haber planteado antes.

En cuanto a las críticas sobre la representación de los partidos en la Comisión, Sánchez consideró que si se hubiese planteado antes, el gobierno habría estado dispuesto a discutirlo: “Si el reclamo está asociado a que pretenden una mayor representación, estamos dispuestos. Lamentablemente no lo plantearon antes. Si lo hubieran planteado antes, seguramente esto estaba resuelto.”

Sánchez también cuestionó lo que consideró un cambio de postura por parte de algunos partidos, que en un principio ya habían enviado los nombres de sus representantes, pero luego decidieron no participar. “Dialogamos con los partidos sobre la hoja de ruta y no recibimos en ese proceso opiniones en contrario, y ahora sorpresivamente… Es más, algunos partidos, que hoy no quieren participar, ya habían enviado los nombres de sus delegados. Pero decidieron no participar. Es una pena, seguiremos haciendo esfuerzos para tratar de convencer de que sentarse a hablar es un componente central de la democracia, haremos el esfuerzo para que los partidos se sienten a discutir con las organizaciones sociales sobre la matriz de seguridad social”, remarcó.

"El inicio del diálogo social está marcado para mañana y comienza”. En cuanto al futuro del proceso, explicó que la síntesis que surja de esta instancia irá al Parlamento, donde están representados todos los partidos, y solo allí se tomará una decisión final: “Quizás el producto del diálogo puede generar que no haya grandes acuerdos, y posteriormente el resultado va a ir al Parlamento, donde están los parlamentarios que representan a los partidos. El Parlamento resuelve en última instancia, con todos los partidos representados”.

Sánchez también valoró positivamente la postura de Cabildo Abierto, que aceptó participar de esta instancia, y dejó entrever que "seguramente el presidente Orsi esté en estos momentos conversando con actores relevantes de los partidos a los efectos de que puedan reconsiderar su postura”. Sin embargo, enfatizó que el diálogo debe prevalecer para alcanzar acuerdos que beneficien a la sociedad.