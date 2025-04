Álvaro Delgado: "Hay un intento de relato de que la herencia es muy mala, pero la gente no te elige para que te quejes"

El senador y excandidato a la presidencia por la Coalición Republicana, el nacionalista Álvaro Delgado , se refirió al presente político y electoral de Uruguay destacando la importancia de las próximas elecciones departamentales ya que "se definen temas de la vida cotidiana". Además, dijo que el gobierno de Yamandú Orsi está “en modo avión” y que la gente " espera un gobierno que trabaje para mejorar las condiciones de vida de los uruguayos, no que siga buscando culpables ".

En una entrevista concedida a Doble Click (Del Sol), el legislador destacó que las elecciones departamentales no solo determinan quiénes ocuparán los cargos de intendentes y alcaldes, sino que inciden directamente en la calidad de vida de los ciudadanos, particularmente en el interior del país.

"Este es un proceso electoral clave, no solo por el impacto político, sino porque se definen temas de la vida cotidiana de los uruguayos", señaló Delgado, quien destacó que, en el interior, la relación de los ciudadanos con sus representantes locales es más personal. " Es una elección que no habla de ideologías ni de políticas económicas, sino de cosas simples, como caminería, iluminación, ordenamiento del tránsito, el manejo de la basura , que son fundamentales para la calidad de vida de cualquier uruguayo, vivan donde vivan", explicó.

Delgado también habló sobre las tensiones internas dentro de la coalición, mencionando específicamente la posición del Partido Nacional en algunos departamentos. En particular, se refirió a la situación en Colonia, donde el Partido Nacional decidió no respaldar la Coalición Republicana planteada por el Partido Colorado. "No podemos ponerle a la gente una camisa de fuerza, cada votante sabe lo que valora y lo que espera de sus candidatos", afirmó.